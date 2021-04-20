Для Украины нет альтернативы минской переговорной площадки - депутат Шевченко

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина на официальном уровне не заявляла об отказе от проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Альтернатив минской переговорной площадке на данный момент нет. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это было заявление одного из членов ТКГ (трехсторонней контактной группы. - Прим. БЕЛТА), а потом другие члены опровергли эти слухи. Пока Украина с минской площадки не ушла, - сказал депутат. - Нет никакой другой альтернативы".

Евгений Шевченко считает, что, несмотря на некоторые сложности в двусторонних отношениях, народы Беларуси и Украины остаются очень близкими, поэтому "временные недоразумения все равно уйдут".

"Есть внутреннее ощущение у меня как у депутата, представителя народа, избранного напрямую людьми, что украинцы к белорусам очень тепло относились, относятся и будут относиться, невзирая ни на что. Это я могу с уверенностью сказать", - подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос, каким образом можно вернуть прежние отношения между Беларусью и Украиной, Евгений Шевченко сказал, что это стоит делать через диалог. "Люди - существа социальные. Они находят общий язык, когда друг друга видят, встречаются, общаются. По-другому не бывает", - отметил он.-0-

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