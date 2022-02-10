Депутат: торгово-экономические отношения Беларуси и Бразилии демонстрируют устойчивый характер

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Палате представителей состоялась онлайн-встреча (в формате видеоконференции) члена Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей, руководителя рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с Парламентом Федеративной Республики Бразилия Андрея Струневского с членом Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии, председателем парламентской группы "Бразилия - Беларусь" Винисиусом Рапозо де Карвалью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основная тема обсуждения - 30-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Бразилией. Также было уделено внимание вопросам развития торговых отношений между нашими странами.

"Торгово-экономические отношении Беларуси и Бразилии за столько лет демонстрируют устойчивый характер. Бразилия входит в топ-10 стран мира, с которыми сотрудничает Республика Беларусь. Отрадно отметить, что за 2020 год товарооборот составил $720 млн. Мы демонстрируем положительное сальдо: больше экспорта, чем импорта. Традиционно Беларусь поставляет на рынок Бразилии калийные, азотные, сложно-смешанные удобрения. Из Бразилии мы импортируем кофе, орехи, фрукты, - рассказал Андрей Струневский. - Есть у нас некоторые проекты, которые пока не нашли окончательного завершения. Мы договорились, что выйдут на новый виток наши отношения в поставке нитей и волокон в производстве шин на территории Бразилии. Мы готовы поставить окончательную точку по строительству цементного завода в Бразилии. Рассматривали вопрос сборки электробусов в Бразилии. Подняли вопросы образования. У нас уже подписаны договоры между институтами Бразилии и Беларуси. Бразильские студенты могут учиться у нас. Пока их не так много. Только 8 студентов обучается у нас".

Депутат отметил, что есть у нас перспективы для сотрудничества в туристической сфере.

"Очень много проектов. По сути, 30 лет - это не так и много, но отрадно то, что мы друг друга понимаем и рассчитываем на взаимную поддержку в различных вопросах", - добавил парламентарий.-0-