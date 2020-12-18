Депутаты должны максимально задействовать международные площадки для отстаивания национальных интересов - Андрейченко

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты должны максимально задействовать международные площадки и различные форм коммуникации с зарубежными коллегами для отстаивания национальных интересов. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны максимально задействовать потенциал международных площадок и различных форм коммуникации с зарубежными коллегами для отстаивания национальных интересов", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

По его словам, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и переводом большинства мероприятий в онлайн-режим, интенсивность межпарламентской деятельности не снижалась.

"Мы активно задействовали возможности межпарламентского сотрудничества для доведения до парламентов зарубежных стран, международной общественности объективной информации о ситуации в стране. Соответствующие совместные обращения спикеров палат Национального собрания Беларуси были направлены в адрес руководства парламентов 27 стран - членов Европейского союза", - отметил Владимир Андрейченко.

От имени руководителей рабочих групп Национального собрания по сотрудничеству с парламентами иностранных государств направлены послания в адрес зарубежных коллег-парламентариев из 44 стран.

Кроме того, принят ряд официальных заявлений о недопустимости вмешательства во внутренние дела в связи с резолюциями, принятыми в отношении Беларуси. "Любые попытки внешнего давления на Республику Беларусь, дестабилизации общественно-политической ситуации, диктата и санкций абсолютно недопустимы", - заявил председатель Палаты представителей.

При этом он подчеркнул, что Беларусь по-прежнему привержена многовекторному внешнеполитическому курсу. В его основе лежат принципы добрососедства, уважения, взаимовыгодного экономического сотрудничества и обеспечения региональной безопасности.

"Наша позиция неизменна - открытый, конструктивный, равноправный и честный диалог, продвижение объединительной повестки дня, содействие торгово-экономическим и гуманитарным связям, укрепление доверия между народами, - заявил Владимир Андрейченко. - Именно в таком духе взаимодействия с международным сообществом, в русле последовательной и предсказуемой внешней политики велась работа белорусских парламентариев в Межпарламентском союзе, на мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ".

Еще одним направлением работы депутатов было наблюдение за выборами в составе миссий наблюдателей от Содружества Независимых Государств, а также по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Представители депутатского корпуса приняли участие в наблюдении за президентскими выборами в Таджикистане и Молдове.

В январе 2021 года планируется участие белорусских парламентариев в международном наблюдении за досрочными выборами Президента в Кыргызстане и парламентскими выборами в Казахстане.-0-

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