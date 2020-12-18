Всебелорусское народное собрание позволит без вмешательства извне определить судьбу страны - Андрейченко

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание позволит без вмешательства извне определить судьбу страны. Такое мнение высказал сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что предстоящее Всебелорусское народное собрание позволит без какого-либо вмешательства и посредничества извне определить судьбу страны, самостоятельно решить важнейшие вопросы ее общественно-политического устройства", - сказал Владимир Андрейченко.

Он подчеркнул, что диалог и эволюционный путь развития - это те принципы, на которых основывается белорусская модель социально ориентированного государства.

По мнению председателя Палаты представителей, депутатский корпус должен сыграть самую активную роль в подготовке ключевых документов, которые будут вынесены на рассмотрение ВНС.

Владимир Андрейченко призвал депутатов продолжить встречи с гражданами и участие в региональных диалоговых площадках. "Нужно и дальше, особенно в преддверии Всебелорусского народного собрания, использовать этот формат работы как канал обратной связи с населением, позволяющий не только выявлять, но и максимально полно реагировать на происходящие в обществе процессы, а где-то их и формировать", - отметил он.

"В условиях непрекращающегося массированного деструктивного информационного воздействия особую значимость приобретает наша задача по сохранению общественного мира и согласия. Необходимо доносить до людей объективную информацию о мерах, предпринимаемых государством в этот непростой период, оказывать максимальную поддержку местным органам власти по поддержанию ритмичной работы предприятий и трудовой дисциплины", - считает Владимир Андрейченко.

В то же время нельзя оставлять без внимания и решение проблемных вопросов избирателей. "Важно системно анализировать ситуацию и на выходе иметь проработанные конкретные предложения правительству, губернаторам, подсказывать, где есть резервы", - акцентировал внимание председатель Палаты представителей.-0-