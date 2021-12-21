Депутаты поддержали изменения в законы о профилактике правонарушений

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 25 июня 2021 года. Его целью является повышение эффективности профилактики домашнего насилия, уровня защищенности граждан от этого негативного явления.

Проектом закона предлагается внести изменения в законы "Об основах деятельности по профилактике правонарушений", "О социальном обслуживании", "Об оружии" и "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них".

В частности, законопроектом предусматривается: расширение круга лиц, насилие в отношении которых квалифицируется как домашнее, путем отнесения к таким лицам бывших супругов, раздельно проживающих близких родственников, иных граждан, которые проживают (проживали) совместно и ведут (вели) общее хозяйство, дополнение основных принципов деятельности субъектов профилактики правонарушений такими принципами, как сохранение традиционных семейных ценностей, уважение частной жизни, недопустимость рассмотрения обычаев, убеждений, традиций как оправдания правонарушений, приоритет предупредительных мер над мерами ответственности.

Конкретизирован порядок взаимодействия субъектов профилактики домашнего насилия и их функций. Предусмотрена оптимизация деятельности по применению мер индивидуальной профилактики правонарушений, дополнение ее такой мерой, как коррекционная программа, и определением ее содержания, изменение порядка применения защитного предписания, определение порядка обработки сведений о фактах домашнего насилия, лишение граждан, подвергавшимся административному взысканию за совершение насильственных действий либо нарушение защитного предписания, права на приобретение оружия, включение в перечень оснований для изъятия оружия и боеприпасов у лица, являющегося их собственником, вынесение ему защитного предписания.-0-

Фото Павла Орловского