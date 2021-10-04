Депутаты поддержали приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", передает корреспондент БЕЛТА.

Советом Министров по поручению Президента в Палату представителей внесен на рассмотрение проект закона "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Беларуси, и предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.

Соглашение было подписано 8 января 2020 года в Брюсселе в целях определения порядка передачи и принятия лиц, находящихся на территории нашей страны и государств - членов ЕС в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ был ратифицирован Беларусью 9 апреля 2020 года и вступил в силу 1 июля 2020 года.

Согласно пункту 6 ст. 23 соглашения каждая сторона вправе частично или полностью приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону после предварительных консультаций в Совместном комитете по реадмиссии. Приостановление вступает в силу на второй день, следующий за днем такого уведомления. На период приостановления действия соглашения приостанавливается исчисление двухгодичного периода, предусмотренного в пункте 3 ст.23 соглашения для начала применения обязательств по реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства.

Вместе с тем приостановление действия соглашения не препятствует возможности ведения Республикой Беларусь параллельно переговорного процесса по заключению двусторонних договоров или достижению договоренностей о реадмиссии лиц с отдельными государствами-членами в случае обоюдной заинтересованности.

"Мы специально провели выездное заседание комиссии по международным делам на белорусско-польской границе с посещением пограничных застав, с изучением всех вопросов, не только правовых, но политических и гуманитарных. И пришли к выводу, что мы не можем исполнять данное соглашение в условиях, которые навязаны нам Европейским союзом, - в условиях санкций и ограничений, которые вводят наши контрпартнеры в отношении Республики Беларусь. Важно также отметить, что ЕС не идет на консультации и по сути нарушает все соглашения, которые шли в пакете с данным соглашением", - отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Парламентарий добавил: "Мы внимательно посмотрели все аспекты данного решения и пришли к выводу, что негативных последствий для белорусской стороны, включая последствия для доходов и расходов бюджета, не произойдет".