Депутаты поддержали приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 4 октября 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:03 Доллар и российский рубль на торгах 4 октября подешевели, евро подорожал Экономика
13:51 Белорусские фехтовальщицы выиграли две медали на состязаниях в Мексике Спорт
13:47 Петришенко: вакцинация необходима для эффективной борьбы с COVID-19 Общество
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1872 пациента с COVID-19, выписан 951 Общество
13:45 ФОТОФАКТ: Осень в Налибокской пуще Регионы
13:44 Депутаты приняли во втором чтении законопроект о возмещении банковских вкладов Экономика
13:35 Белорусские самбисты выиграли 7 медалей на турнире в Казани Спорт
13:34 "Страсти по опере": известные арии и дуэты прозвучат в Большом театре Беларуси Афиша
13:28 Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о туризме Общество
13:26 В Лунинецком районе пьяный отец катал пятилетнего сына на мопеде Происшествия
13:25 Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в пренебрежении общественными интересами ради прибыли Технологии
13:23 Польские пограничники избили и перетащили через границу трех граждан Сирии Общество
13:11 Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам животного мира и генной инженерии Общество
12:59 В Кобрине ремонтируют мост через Мухавец: в ноябре планируют открыть движение Регионы
12:56 Посвященный единству и патриотизму педагогический марафон стартовал в Минской области Регионы
12:49 Выступление Андрейченко на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва Общество
12:46 Гражданин Украины приговорен к 3 годам колонии за участие в протестных акциях в Минске Происшествия
12:40 ФОТОФАКТ: Дворец Пусловских в Коссово Регионы
12:39 Шумилин: Беларусь готова выступить площадкой для пилотных проектов ВОИС Общество
12:38 В Могилевской области приступили к формированию стабфонда плодоовощной продукции Регионы
12:36 Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины В мире
12:30 ЕЭК: самообеспеченность ЕАЭС продовольствием достигла 93% Экономика
12:23 Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 5 октября Общество
12:22 Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 7 октября Регионы
12:10 Почти 70 ДТП зарегистрировано в Минске за выходные Происшествия
12:09 Цена на газ в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м В мире
12:06 Агроусадьбы Борисовского района проведут 23 октября день открытых дверей Регионы
12:02 Датчики контроля скорости будут работать на 4 участках дорог в Гомельской области 4-10 октября Регионы
12:01 В России за сутки выявили 25 781 случай заражения COVID-19 В мире
11:51 Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Светлогорске Происшествия
Все новости
Все новости
Политика
04 октября 2021, 11:47

Депутаты поддержали приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии

Во время сессии
Во время сессии

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", передает корреспондент БЕЛТА.

Советом Министров по поручению Президента в Палату представителей внесен на рассмотрение проект закона "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Беларуси, и предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.

Соглашение было подписано 8 января 2020 года в Брюсселе в целях определения порядка передачи и принятия лиц, находящихся на территории нашей страны и государств - членов ЕС в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ был ратифицирован Беларусью 9 апреля 2020 года и вступил в силу 1 июля 2020 года.

Согласно пункту 6 ст. 23 соглашения каждая сторона вправе частично или полностью приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону после предварительных консультаций в Совместном комитете по реадмиссии. Приостановление вступает в силу на второй день, следующий за днем такого уведомления. На период приостановления действия соглашения приостанавливается исчисление двухгодичного периода, предусмотренного в пункте 3 ст.23 соглашения для начала применения обязательств по реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства.

Вместе с тем приостановление действия соглашения не препятствует возможности ведения Республикой Беларусь параллельно переговорного процесса по заключению двусторонних договоров или достижению договоренностей о реадмиссии лиц с отдельными государствами-членами в случае обоюдной заинтересованности.

"Мы специально провели выездное заседание комиссии по международным делам на белорусско-польской границе с посещением пограничных застав, с изучением всех вопросов, не только правовых, но политических и гуманитарных. И пришли к выводу, что мы не можем исполнять данное соглашение в условиях, которые навязаны нам Европейским союзом, - в условиях санкций и ограничений, которые вводят наши контрпартнеры в отношении Республики Беларусь. Важно также отметить, что ЕС не идет на консультации и по сути нарушает все соглашения, которые шли в пакете с данным соглашением", - отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Парламентарий добавил: "Мы внимательно посмотрели все аспекты данного решения и пришли к выводу, что негативных последствий для белорусской стороны, включая последствия для доходов и расходов бюджета, не произойдет".

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕС законодательство Палата представителей сессии
Новости рубрики Политика
Вадим Гигин. Фото из архива Гигин: западные СМИ превратились в источники весьма своеобразной пропаганды
Фото из архива Осенняя сессия Палаты представителей откроется 4 октября
Фото из архива Посол КНР: встав с колен и укрепившись, китайская нация совершила масштабный скачок в развитии
Фото из архива Андрейченко: депутаты будут и дальше отстаивать нацинтересы страны на международной арене
Николай Снопков. Фото из архива Первый вице-премьер о железном братстве Беларуси и КНР, работе послом в Пекине и чему можно поучиться у китайских друзей
Хосе Антонио Мората Таварес и Николай Борисевич. Фото МИД Борисевич обсудил вопросы сотрудничества с послами Малайзии, Индонезии и Туниса
Главное
Фото из архива Депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Уголовного кодекса
Петришенко: вакцинация необходима для эффективной борьбы с COVID-19
Осень – хорошее время для инвестиций! В Minsk World – три новых дома! И СКИДКИ на коммерческую недвижимость!
Топ-новости
Андрейченко: итогом обсуждения конституционных новаций должен стать общенациональный консенсус
Польские пограничники избили и перетащили через границу трех граждан Сирии
Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 82% площадей
Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о туризме
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1872 пациента с COVID-19, выписан 951
Субботин: экспорт белорусского продовольствия с начала года составил $4,2 млрд
Белорусские самбисты выиграли 7 медалей на турнире в Казани
Кубраков: ситуация с беженцами на территории Беларуси под контролем
Щекин: интервью Президента CNN показало неготовность Запада критично воспринимать реалии
МНС рассказало, кому дополнительно с 10 октября нужно иметь кассовое оборудование
Сивец: общество должно нести коллективную ответственность за свою судьбу
Пресс-конференция о XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме состоится в БЕЛТА 5 октября
Богдан: сейчас для системы здравоохранения главной задачей является вакцинация
Белорусские каратисты выиграли две награды на турнире серии "Karate1 Premier League" в Москве
Правительство урегулировало вопросы отчуждения жилых домов и работы с пустующими домами
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.