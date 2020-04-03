Депутаты рассмотрят на весенней сессии вопрос о ратификации Конвенции СЕ о борьбе с медфальсификатом

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты рассмотрят на весенней сессии вопрос о ратификации Конвенции Совета Европы по фальсифицированной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения (Конвенция "Медикрим"). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Александр Шипуло.

Парламентарий рассказал, что конвенция обеспечивает правовую ясность в том, что нужно считать фальсифицированной медицинской продукцией и преступлениями, представляющими угрозу для здравоохранения. Она позволяет также установить уголовную ответственность и эффективное, соразмерное и сдерживающее наказание. "Реализация документа будет содействовать сотрудничеству между правоохранителями и медиками, совершенствованию международного сотрудничества путем создания и внедрения многостороннего механизма обмена информацией", - отметил Александр Шипуло.

Беларусь сможет использовать опыт и лучшие наработки Совета Европы и стран - членов конвенции, чтобы улучшать законодательство и его применение в борьбе с фальсификатом. "Ожидается, что участие в конвенции и деятельности, которая организована под ее эгидой, будет учитываться крупными международными компаниями при принятии решения о выходе на белорусский рынок и при бизнес-контактах с белорусскими партнерами", - добавил парламентарий.

Кроме того, расширятся международные контакты Минздрава и МВД. Специалисты смогут получать больше информации о последних тенденциях в сфере борьбы с медицинским фальсификатом. В числе положительных моментов депутат назвал продвижение инициатив Беларуси на площадке Совета Европы и распространение информации о белорусских достижениях.

Членами конвенции являются 16 государств, включая Армению, Молдову, РФ и Украину. Еще 16 стран, в числе которых и Беларусь, подписали документ и проводят внутригосударственные процедуры для его ратификации.

Конвенция "Медикрим" - первый инструмент международного уголовного права, обязывающий государства-участники ввести уголовную ответственность за производство фальсифицированной медицинской продукции, сбыт, предложение к сбыту и транспортировку фальсифицированной медицинской продукции, подделку документов, а также несанкционированное изготовление, складирование для сбыта, импорт, экспорт, сбыт, предложение к сбыту или размещение на рынке медицинских изделий в нарушение требований о соответствии.-0-