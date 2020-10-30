Дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины - МИД РФ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД России отмечает радикализацию протестных акций в Беларуси и заявляет, что располагает информацией о том, что дестабилизацией ситуации в стране управляли, в том числе с территории Украины, сообщают РИА Новости.

"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, сейчас масштабы протестных акций в Беларуси, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются. "Однако отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", - добавил он.

Как сказал замминистра иностранных дел РФ, в Беларуси реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил. "Поддерживается тесное взаимодействие компетентных органов России и Беларуси по проблематике обеспечения безопасности", - добавил он.-0-