Диалог поможет использовать потенциал активной части общества для общего блага - Василевич

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог поможет использовать потенциал активной части общества на благо всех граждан. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич, комментируя проведение в Беларуси диалоговых площадок для обсуждения перспектив развития страны и в том числе вопросов конституционной реформы.

По его словам, ситуация, сложившаяся после выборов 9 августа, - неординарная. В то же время каждый эксперт, как и группы граждан, может предлагать свои рецепты для выхода из той ситуации, в которой оказались наше общество и государство. Можно зациклиться на причинах, и тогда ситуация превратится в долгоиграющую. "Моя позиция - надо соблюдать Конституцию. То, что произошло в эти месяцы, никого радовать не может. Но и кыргызский вариант неприемлем. Чтобы найти точки соприкосновения, можно использовать работу над изменениями действующей Конституции для установления диалога между всеми участниками политического процесса, - отметил Григорий Василевич. - Работа над изменениями основного закона должна быть открытой, предложения важно анализировать, информировать общество о том, какие предложения восприняты, а какие не принимаются и почему. Конфликт надо разрешать, чтобы использовать потенциал активной части общества на благо всех граждан".

По мнению эксперта, одна из сложнейших задач, которую трудно решали во всех государствах, в том числе и "старой" демократии, - реализация конституционных принципов и норм на практике. "У нас тоже возникают такие вопросы. Не исключаю, что надо еще раз вникнуть в конституционный текст. Но мало прочитать, надо взглянуть на текст Конституции с учетом международных стандартов, определяющих статус граждан. Кроме того, многие конституционные нормы воплощаются в законодательных актах, поэтому важна их гармония. Необходимо активное участие в этом процессе квалифицированного судейского корпуса и такого же квалифицированного его руководства", - подчеркнул завкафедрой.

"Как-то пока не воспринимается идея создания такого института, как уполномоченный по правам человека. Но все же желательно его предусмотреть, закрепив в Конституции. Альтернативой этому может быть предоставление гражданам либо какому-то числу парламентариев, депутатов местных Советов депутатов, например областного или базового уровня, права на обращение в Конституционный суд. Такого рода предложения обусловлены тем, что споры лучше разрешать не на улице, а в суде, создав для этого правовые условия и повысив доверие к судам", - подытожил Григорий Василевич. -0-