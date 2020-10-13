Диалог поможет использовать потенциал активной части общества для общего блага - Василевич

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 13 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:43 В Рогачеве в грузовом вагоне разлилось 800 г ртути Происшествия
10:41 Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,5% В мире
10:39 Имплантат для предотвращения перелома шейки бедра разрабатывают ученые БГУ Общество
10:36 Житель Борисова силой требовал у приятеля вернуть долг Происшествия
10:34 В Нигерии при взрыве бензовоза погибли 20 человек В мире
10:33 В Париже протестующие против COVID-ограничений частично перекрыли кольцевую дорогу В мире
10:32 В Беловежской пуще нашли редкий гриб-краснокнижник Регионы
10:30 Сенатор: слушать и слышать друг друга важно всегда, а сейчас особенно Политика
10:27 Урожай зерновых в Беларуси в этом году составит 10,3 млн т Президент
10:26 Пропавший почти год назад витебчанин найден мертвым Происшествия
10:23 Карточки некоторых банков могут не работать ночью 16 октября Экономика
10:15 Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций регулирования ликвидности Экономика
10:14 За сутки в лесах четырех областей страны обнаружены шесть потерявшихся Происшествия
10:12 Из здания РОВД в Слуцке из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали 150 человек Происшествия
10:11 Крыша кампуса университета обрушилась в Австралии В мире
10:09 Президент и глава МИД Кыргызстана обсудили международную поддержку своей страны В мире
10:08 В Вашингтоне во время акции протеста задержан 21 человек В мире
10:07 ФОТОФАКТ: Дворцово-парковый ансамбль Сапег-Потоцких в Высоком Культура
10:06 Экспозиция об истории народа рома откроется 16 октября в музее истории ВОВ Культура
10:05 Чемпион Европы подозревается в незаконном обороте наркотиков Происшествия
10:00 Белорусские аграрии убрали сахарную свеклу более чем с 40% площадей Экономика
09:51 Лукашенко посещает предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране Президент
09:48 Белорусская федерация гандбола и Parimatch достигли договоренностей о продлении сотрудничества Спорт
09:45 СК расследовал несчастный случай с гибелью рабочего в карьере под Барановичами Происшествия
09:41 Диалог поможет использовать потенциал активной части общества для общего блага - Василевич Политика
09:34 В Грозном ликвидировали четырех боевиков В мире
09:26 В Чехии полностью закроют все клубы, бары, кафе и рестораны В мире
09:16 В Могилеве при пожаре квартиры погиб мужчина Происшествия
09:16 Анастасия Салос выиграла бронзу на турнире по художественной гимнастике в Москве Спорт
09:03 МЭА допустило рост цены нефти выше $70 за баррель к 2025 году В мире
Все новости
Все новости
Политика
13 октября 2020, 09:41

Диалог поможет использовать потенциал активной части общества для общего блага - Василевич

Григорий Василевич. Фото из архива
Григорий Василевич. Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог поможет использовать потенциал активной части общества на благо всех граждан. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич, комментируя проведение в Беларуси диалоговых площадок для обсуждения перспектив развития страны и в том числе вопросов конституционной реформы.

По его словам, ситуация, сложившаяся после выборов 9 августа, - неординарная. В то же время каждый эксперт, как и группы граждан, может предлагать свои рецепты для выхода из той ситуации, в которой оказались наше общество и государство. Можно зациклиться на причинах, и тогда ситуация превратится в долгоиграющую. "Моя позиция - надо соблюдать Конституцию. То, что произошло в эти месяцы, никого радовать не может. Но и кыргызский вариант неприемлем. Чтобы найти точки соприкосновения, можно использовать работу над изменениями действующей Конституции для установления диалога между всеми участниками политического процесса, - отметил Григорий Василевич. - Работа над изменениями основного закона должна быть открытой, предложения важно анализировать, информировать общество о том, какие предложения восприняты, а какие не принимаются и почему. Конфликт надо разрешать, чтобы использовать потенциал активной части общества на благо всех граждан".

По мнению эксперта, одна из сложнейших задач, которую трудно решали во всех государствах, в том числе и "старой" демократии, - реализация конституционных принципов и норм на практике. "У нас тоже возникают такие вопросы. Не исключаю, что надо еще раз вникнуть в конституционный текст. Но мало прочитать, надо взглянуть на текст Конституции с учетом международных стандартов, определяющих статус граждан. Кроме того, многие конституционные нормы воплощаются в законодательных актах, поэтому важна их гармония. Необходимо активное участие в этом процессе квалифицированного судейского корпуса и такого же квалифицированного его руководства", - подчеркнул завкафедрой.

"Как-то пока не воспринимается идея создания такого института, как уполномоченный по правам человека. Но все же желательно его предусмотреть, закрепив в Конституции. Альтернативой этому может быть предоставление гражданам либо какому-то числу парламентариев, депутатов местных Советов депутатов, например областного или базового уровня, права на обращение в Конституционный суд. Такого рода предложения обусловлены тем, что споры лучше разрешать не на улице, а в суде, создав для этого правовые условия и повысив доверие к судам", - подытожил Григорий Василевич. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Сергей Сивец. Фото из архива Сенатор: слушать и слышать друг друга важно всегда, а сейчас особенно
Фото из архива Дзермант: важно локализовать радикалов и не допустить роста экстремистских проявлений
Фото из архива Заседания Совета глав государств СНГ и СМИД перенесли
Армен Гаспарян. Фото kremlinrus.ru Гаспарян: мы не видим от белорусской оппозиции даже попытки политической субъектности процесса
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант: визит Лукашенко в СИЗО КГБ - очередной нетривиальный политический ход
Сергей Мусиенко. Фото из архива Сильный шаг - Мусиенко о визите Президента в СИЗО КГБ
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко посещает предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране
Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке
Урожай зерновых в Беларуси в этом году составит 10,3 млн т
Нагорнокарабахский конфликт: соглашение о прекращении огня пока не соблюдается
Топ-новости
Картина дня: развитие налоговой системы, кредит от ЕФСР и когда включат отопление
Запасы СИЗ, лекарств и обучение специалистов - Богдан о подготовке ко второй волне коронавируса
Белорусская федерация гандбола и Parimatch достигли договоренностей о продлении сотрудничества
Белорусские аграрии убрали сахарную свеклу более чем с 40% площадей
Минздрав предупредил о фейковых сообщениях об участии в испытаниях вакцины "Спутник V"
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 16 октября
Диалог поможет использовать потенциал активной части общества для общего блага - Василевич
ЕФСР одобрил предоставление Беларуси кредита в $500 млн
Имплантат для предотвращения перелома шейки бедра разрабатывают ученые БГУ
В сентябре больше всего подорожали огурцы и помидоры, подешевели морковь и яблоки
Анастасия Салос выиграла бронзу на турнире по художественной гимнастике в Москве
Казакевич: правоохранители не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять боевое оружие
Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций регулирования ликвидности
Предложения по изменению налогового законодательства будут подготовлены за 6-8 месяцев
Дзермант: важно локализовать радикалов и не допустить роста экстремистских проявлений
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.