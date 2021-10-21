Дискуссионные вопросы остаются. Стали известны подробности очередной встречи у Лукашенко по Конституции

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко рассказал подробности прошедшей встречи Александра Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рабочая группа создана распоряжением Президента. Практически ежедневно работаем с проектом Конституции, который выработан Конституционной комиссией. То есть мы работаем не на голом месте. Задействуются представители различных структур, экспертное сообщество. В группу вошли руководители, имеющие опыт управленческой деятельности в различных сферах, юристы, опытные сотрудники. Задача стоит доработать, дошлифовать. Есть ряд направлений, которые требуют где-то большего обсуждения и доработки. Чтобы мы могли выйти с проектом Конституции, который в последующем будет вынесен на всенародное обсуждение и референдум", - сказал глава Администрации.

Игорь Сергеенко рассказал: на прошедшей встрече у Президента обсуждались конкретные направления деятельности рабочей группы по ряду вопросов, в том числе в отношении статуса Всебелорусского народного собрания, полномочий различных органов и другим положениям Конституции. "Работа предстоит скрупулезная, напряженная. Потому что по Конституции жить годы и десятилетия", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, есть ли уже конкретные решения насчет формирования и численности Всебелорусского народного собрания, глава Администрации Президента сказал: "Не хочу вводить в заблуждение. Еще предстоит выработать подходы, как будет формироваться ВНС. Само название - Всебелорусское народное собрание - широкие слои общества. Как регионы будут представлены, действующие депутаты… По численности тоже пока еще вопрос дискуссионный. Оно должно представлять все слои общества. Но вместе с тем не должно быть громоздким. Должно быть в меру компактным. Над этими вопросами в том числе будет работать группа", - рассказал Игорь Сергеенко.

Он рассчитывает, что в целом процесс доработки займет около месяца. "Думаю, что к декабрю, может быть, к концу ноября выйдем на всенародное обсуждение", - сказал глава Администрации Президента.

"Это же серьезный документ. Эпохальный, я бы даже сказал. Нужно смотреть вперед, как он будет работать дальше, какие у нас сегодня риски, вызовы и угрозы и какие будут завтра. Не просто так - сесть и написать юридические формулировки, а исходя из опыта предшествующих поколений что-то спрогнозировать. Работа очень серьезная", - подчеркнул Игорь Сергеенко.-0-