Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть внутри страны должна быть сбалансированной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на то, что беглая оппозиция пытается убедить всех, будто новая Конституция Беларуси разрабатывается под действующего Президента. Александр Лукашенко развенчал этот миф: по его словам, как раз таки действующей Конституцией закрепляется сильная президентская власть. "Если уже откровенно говорить, то нынешняя Конституция - это точно под Президента. И лучшей Конституции, как они мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта Конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции - это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под Президента. Поэтому любая другая Конституция будет "слабее", читай, как они говорят, "демократичнее" нынешней", - отметил Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, пришло время на уровне Конституции перераспределить полномочия между органами власти. Их обязанности и зоны ответственности должны быть рассредоточены, но страна все равно должна остаться президентской республикой, убежден Александр Лукашенко. Так, заметил он, считает и преимущественное большинство белорусов: они выступают за сильную президентскую власть.

"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес, - сказал глава государства. - Это одна из фундаментальных вещей - сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон".

Президент подчеркнул, что новый проект Конституции должен разрабатываться с учетом конструктивных мнений белорусских граждан, а не с оглядкой на беглую оппозицию. "Мы будем их слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, - тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни ковид, и ни санкции - ни одного вопроса мы не решим", - подытожил он.

По словам главы государства, задача рабочей группы - продолжить начатую Конституционной комиссией деятельность. "Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем, опытные люди разных профессий. Именно они должны формировать облик новой Конституции, - отметил он. - Главное в работе нынешней группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий".

Как сообщалось, 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии глава государства, подводя итоги дискуссии, определил, как и кто до референдума будет дорабатывать проект новой Конституции. По его поручению было подготовлено распоряжение Президента о создании рабочей группы, которая теперь занимается доработкой проекта Основного закона страны.

"Я буду с ними часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы. А потом, перед внесением на всенародное обсуждение того проекта, мы с вами в таком же составе соберемся. Комиссия не распускается, не исчезает. Она продолжает работать, - сказал Александр Лукашенко. - Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет выноситься на референдум. Вот где юристы будут. А эта группа должна быть не только юристов. Эта должна быть группа специалистов, где должны быть и экономисты, и управленцы".

По словам Президента, референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года.-0-