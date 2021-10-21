Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 21 октября 2021
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:07 В России Google, Facebook и Twitter оштрафованы на 140 млн рублей В мире
12:07 Белорусский мультфильм "Звезды седьмого неба" покажут в Москве 24 октября Афиша
12:03 Исследование: понятие "дабрабыт" объединило в себе главные ценности белорусов Общество
12:01 Новую экотропу откроют в столичном Ленинском районе к следующей осени Регионы
11:58 ФОТОФАКТ: Ледяные пещеры Австрии Калейдоскоп
11:56 Пьяный минчанин угнал машину такси Происшествия
11:49 В России два суточных максимума по коронавирусу: 36 339 заражений и 1036 смертей В мире
11:46 Портной: благодаря агроэкотуризму улучшается инфраструктура сельской местности Общество
11:46 Рачков: на Беларусь и другие страны ОДКБ идет гибридное наступление Политика
11:41 ФОТОФАКТ: "Гостиница для птиц" в Турции Калейдоскоп
11:40 В Беларуси к концу недели похолодает Общество
11:38 Более 70 беременных женщин привились от COVID-19 Общество
11:30 В Токио отменят антиковидные ограничения для заведений общепита В мире
11:30 У жителя Слуцкого района изъяли марихуану Происшествия
11:25 Криштиану Роналду установил новый рекорд в рамках Лиги чемпионов Спорт
11:24 Департамент по авиации: "Белавиа" никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов Общество
11:23 Дожди, ветер и до +14°С ожидается в Беларуси 22 октября Общество
11:23 В НАН Беларуси разработали и освоили производство экспресс-тестов на COVID-19 Общество
11:20 Вблизи урочища Уручье в Минске начались раскопки ранее неустановленного захоронения времен ВОВ Регионы
11:13 Система электронной очереди в пункте пропуска "Бенякони" начнет работать с 26 октября Регионы
11:05 Лидер британской оппозиции назвал Telegram приложением для экстремистов В мире
10:57 В Минском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер Происшествия
10:55 "Калийный шторм": европейцы испугались остаться без удобрений из Беларуси Экономика
10:53 Наркодилера-закладчика задержали в Мозыре Происшествия
10:51 Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной Президент
10:50 ФОТОФАКТ: Домашний контактный зоопарк "ДоРеНи" Регионы
10:38 В Минске у пособника организаторов протестов обнаружили дома марихуану Происшествия
10:37 Рабочая группа по доработке новой Конституции собралась на первое совещание у Лукашенко Президент
10:33 В Лиде неопытный водитель при езде задним ходом сбил пенсионерку Происшествия
10:31 Партия Зеленского "Слуга народа" потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности В мире
Все новости
Все новости
Президент
21 октября 2021, 10:51

Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной

Во время встречи
Во время встречи
Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
Рабочая группа по доработке новой Конституции собралась на первое совещание у Лукашенко
Кочанова: общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть внутри страны должна быть сбалансированной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на то, что беглая оппозиция пытается убедить всех, будто новая Конституция Беларуси разрабатывается под действующего Президента. Александр Лукашенко развенчал этот миф: по его словам, как раз таки действующей Конституцией закрепляется сильная президентская власть. "Если уже откровенно говорить, то нынешняя Конституция - это точно под Президента. И лучшей Конституции, как они мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта Конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции - это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под Президента. Поэтому любая другая Конституция будет "слабее", читай, как они говорят, "демократичнее" нынешней", - отметил Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, пришло время на уровне Конституции перераспределить полномочия между органами власти. Их обязанности и зоны ответственности должны быть рассредоточены, но страна все равно должна остаться президентской республикой, убежден Александр Лукашенко. Так, заметил он, считает и преимущественное большинство белорусов: они выступают за сильную президентскую власть.

"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес, - сказал глава государства. - Это одна из фундаментальных вещей - сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон".

Президент подчеркнул, что новый проект Конституции должен разрабатываться с учетом конструктивных мнений белорусских граждан, а не с оглядкой на беглую оппозицию. "Мы будем их слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, - тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни ковид, и ни санкции - ни одного вопроса мы не решим", - подытожил он.

По словам главы государства, задача рабочей группы - продолжить начатую Конституционной комиссией деятельность. "Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем, опытные люди разных профессий. Именно они должны формировать облик новой Конституции, - отметил он. - Главное в работе нынешней группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий".

Как сообщалось, 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии глава государства, подводя итоги дискуссии, определил, как и кто до референдума будет дорабатывать проект новой Конституции. По его поручению было подготовлено распоряжение Президента о создании рабочей группы, которая теперь занимается доработкой проекта Основного закона страны.

"Я буду с ними часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы. А потом, перед внесением на всенародное обсуждение того проекта, мы с вами в таком же составе соберемся. Комиссия не распускается, не исчезает. Она продолжает работать, - сказал Александр Лукашенко. - Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет выноситься на референдум. Вот где юристы будут. А эта группа должна быть не только юристов. Эта должна быть группа специалистов, где должны быть и экономисты, и управленцы".

По словам Президента, референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Конституция Лукашенко
Новости рубрики Президент
Во время встречи Рабочая группа по доработке новой Конституции собралась на первое совещание у Лукашенко
Фото из архива В Беларуси потеряли Президента? Пресс-секретарь заверила, что Лукашенко в курсе всего и слышит людей
Эйсмонт объяснила, почему Лукашенко в ковидном отделении приподнял маску
"Представьте, что война и мы живем в военное время". К чему призвал Лукашенко медиков в Боровлянах
"Людей нельзя бросать". Лукашенко объяснил, почему нельзя приостанавливать плановую медпомощь
Александр Лукашенко Лукашенко: надо выделять Боровляны из Минского района, делать городом
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной
Субботин: экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд
Пархамович: руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников
Вадим Козлов: "Сегодня перевести деньги получателю можно даже по номеру мобильного телефона"
Топ-новости
Рачков: на Беларусь и другие страны ОДКБ идет гибридное наступление
Гигин: польские политики объяты шовинизмом и ксенофобией
Европейский концепт в самом сердце Минска!
Департамент по авиации: "Белавиа" никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов
Портной: благодаря агроэкотуризму улучшается инфраструктура сельской местности
Украинский депутат: Литва активно закупает электроэнергию с БелАЭС, заставив отказаться от нее Киев
В Беларуси к концу недели похолодает
Теперь держатели карточек БЕЛКАРТ Беларусбанка могут переводить деньги в Россию на карты "Мир"
В НАН Беларуси разработали и освоили производство экспресс-тестов на COVID-19
"Калийный шторм": европейцы испугались остаться без удобрений из Беларуси
Вблизи урочища Уручье в Минске начались раскопки ранее неустановленного захоронения времен ВОВ
Минприроды предлагает обсудить изменения в закон об охране окружающей среды
ЕС, почему стоим? Репортаж из пункта пропуска на границе, где фуры сутками ждут очереди
Беларусь рассчитывает на принятие ICAO действенных мер для отмены санкций в отношении "Белавиа"
Дом с умом - с помощью мобильного телефона! Старт продаж товаров Умного дома в МТС
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.