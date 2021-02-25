"До конфликтов не доходит, но есть одна большая проблема" - Макей рассказал об отношениях с супругой

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал об отношениях со своей супругой, сообщает БЕЛТА.

На интервью к руководителю ОНТ Марату Маркову Владимир Макей пришел вместе со своей супругой актрисой и телеведущей Верой Поляковой-Макей. Марат Марков заметил, что в марте состоится премьера спектакля "Княжна Мери", одну из ролей - тоже княгиню - там исполнит и Вера Полякова. В этой связи ведущий поинтересовался у Владимира Макея, как у него складываются дома отношения с супругой: она для него княжна, графиня или простая женщина.

"В старое доброе советское время традиционно было принято говорить, что князья и графы остались где-то в 1917-м. Поэтому должен сказать, что дома у нас нет ни князей, ни графов. Это обычная семья: дом-работа", - сказал Владимир Макей.

"Работа-дом", - дополнила его супруга.

"Воспитание, дети и так далее. А что касается Веры, то, конечно, дома у нее хватает различных ролей: это и домохозяйка, и повар, и собеседница, и мама, что немаловажно. Поэтому сказать, что мы являемся чем-то из ряда вон выдающимся - нет. А, есть одна большая проблема", - заинтриговал Владимир Макей в том числе и свою супругу.

"Конечно, мы иногда спорим, но до конфликтов дело никогда не доходило и, убежден, не дойдет. А проблема в том, что очень много говорит по телефону. Поэтому некоторое время назад я был даже вынужден ввести режим разговоров по телефону: после 22.00 был запрет", - рассказал глава МИД.

Вера Полякова пояснила, что теперь дома никто не разговаривает после этого часа по телефону, но она пытается выкручиваться, потому что постановка нового спектакля требует большой работы и постоянного контакта с режиссером. "Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать, и потом я тихонечко в подвал иду… Но иногда он просыпается - и тогда все", - призналась она.

"Все знаем и слышим", - добавил Владимир Макей.

"Залог наших отношений (а мы уже много лет вместе) в том, что мы умеем терпеть какие-то вещи, друг друга, - ответила актриса. - Муж у меня очень педантичный: тарелочка к тарелочке, ложечка к ложечке, вилочка к вилочке, все вытерто. Я иногда говорю: "Володя, зачем ты на мне женился?" Я вообще самая дисциплинированная артистка в этой стране".

Владимир Макей также рассказал, что изначально супруги договорились, что никто не вмешивается в дела другого. "Я не влезаю на вашу территорию, вы - в мои дела. Так и происходит, - заявил министр. - В мои дела тоже никто не вмешивается. И зачастую о моих командировках или некоторых мероприятиях узнают из средств массовой информации. Думаю, это тоже секрет спокойствия, секрет нашего брака".

Вера Полякова-Макей считает, что свою работу надо оставлять за порогом дома, потому что если человек круглосуточно живет только своими делами и проблемами, из отношений уходит любовь. По ее словам, она также не пытается играть первую скрипку в семье и быть поводырем в отношениях. "Я всегда считала, что женщина за мужем. Я на 100% за мужем, без него не решаю практически никаких вопросов, кроме того, что касается моей профессии. И то я с ним советуюсь", - рассказала актриса.

"У нас в принципе равноправие и практически тотальная демократия", - в свою очередь заявил министр.

"Вранье!" - рассмеялась Вера Полякова-Макей.-0-