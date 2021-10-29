Дзермант о военных планах Польши: на любое агрессивное действие последует незамедлительный ответ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На любое агрессивное действие последует незамедлительный ответ. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант, комментируя планы Польши по усилению военной группировки у границ Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Власти Польши решили перебросить на границу с Беларусью дополнительные 2,5 тыс. солдат. В частности, в город Бяла-Подляска, находящийся всего в 46 километрах от Бреста, перебрасываются подразделения 10-й бронетанковой бригады, оснащенные немецкими танками Leopard. На сегодняшний день у наших границ сосредоточено около 10 тыс. польских военнослужащих, и действия польских властей очень похожи на формирование ударной группировки, - считает эксперт. - Польское руководство оправдывает это якобы возросшими угрозами в связи с усилившимся миграционным потоком, что мало похоже на правду, потому как планы по милитаризации оно вынашивает давно. Именно это скрывается в словах неформального лидера польских консерваторов Ярослава Качиньского, который говорит, что численность польской армии будет радикально увеличена, ее состав планируется довести до 200 тыс., из которых 50 тыс. будут членами войск территориальной обороны".

По словам Алексея Дзерманта, ситуация с мигрантами на польской границе - это всего лишь предлог, чтобы оправдать изменение баланса сил в свою пользу и угрожать восточным соседям: Беларуси и России.

"Никакого иного смысла в таких темпах милитаризации нет. Естественно, нам нельзя этого не замечать, и ответные действия в рамках военно-политического союза Беларуси и России уже происходят. На последней совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси и личной встрече Сергея Шойгу и Виктора Хренина в Москве заявлено о дальнейшем усилении интеграции в военной сфере, - сказал политолог. - Помимо этого, Беларусь и Россия активно развивают военно-техническое сотрудничество - мы уже получили партию новейших бронетранспортеров БТР-82А, идут переговоры о поставках зенитных комплексов С-400 и Тор-М2, а также истребителей и вертолетов".

Алексей Дзермант подчеркнул, что тесное сотрудничество в оборонной сфере с Россией, военно-политическое измерение союзной интеграции в полной мере отвечают национальным интересам Беларуси и обеспечению ее безопасности в текущих условиях обострения обстановки на западных границах.

"В нашем союзе мы не хотим никому угрожать и не делаем ничего, что бы нарушало сложившийся баланс сил, но просто наблюдать за военными приготовлениями на территории сопредельных государств означает дать их безответственным политикам почувствовать свое силовое превосходство. А этого делать ни в коем случае нельзя. Они должны понимать, что на любое их агрессивное действие последует незамедлительный ответ", - резюмировал Алексей Дзермант.-0-

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