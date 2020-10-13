Дзермант: важно локализовать радикалов и не допустить роста экстремистских проявлений

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас в Беларуси важно локализовать радикалов и не допустить роста экстремистских проявлений. Об этом написал в своем Telegram-канале научный сотрудник Института философии НАН политолог Алексей Дзермант.

"Вчера вечером под прикрытием нескольких сотен пенсионеров в Минске на улицы вновь повылазили агрессивные элементы из молодежных субкультур. Расчет был на повторение событий 9-12 августа. Силовики все пресекли. Неожиданный визит Лукашенко в СИЗО КГБ и кадры с улыбающимся Бабарико, изменение меры пресечения тем, кто готов к конструктивному взаимодействию с властью, явно смутили непримиримую часть оппозиции и их зарубежных патронов. Тихановский просил жену действовать жестче. Власти его тоже услышали. Намечается раскол среди оппозиции на радикалов и умеренных", - отметил аналитик.

Казакевич: правоохранители не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять боевое оружие "МВД обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране. Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения как по территориям, так и по массовости", - отметил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

По его мнению, за последнее время глава государства совершил несколько неординарных поступков. "Появлением с оружием в руках вместе с сыном он показал, что в случае опасности не будет прятаться и что он стоит плечом к плечу с силовиками, защищающими народ от хаоса; инаугурацией он спутал планы оппозиции и не допустил использования этого события для эскалации; общением с арестованными лидерами оппозиции он показал готовность к диалогу и компромиссу с вменяемыми оппонентами. То есть Лукашенко удерживает инициативу, сохраняет полный контроль над ситуацией в стране и демонстрирует железную политическую волю. Сейчас важно локализовать радикалов и не допустить роста экстремистских проявлений. Сил для этого достаточно", - резюмировал Алексей Дзермант.-0-