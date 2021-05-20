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20 мая 2021, 15:07

ЕАЭС выдержал испытание на прочность в условиях коронавирусной пандемии - Лавров

Сергей Лавров. Фото ТАСС
Сергей Лавров. Фото ТАСС
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20 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. ЕАЭС выдержал испытание на прочность в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Уверенность в этом высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на онлайн-конференции высокого уровня "Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития", организаторами которой являются Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Союз выдержал испытание на прочность в условиях пандемии коронавирусной инфекции, продемонстрировав, что включенность в интеграционные процессы позволяет гораздо эффективнее решать задачи поддержания экономической устойчивости при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе при обстоятельствах неэкономического характера, - сказал глава российского МИД. - Подтверждением тому служат последние статистические данные международных организаций. Уже в текущем году ожидается, что показатель роста реального внутреннего валового продукта по всем странам ЕАЭС будут лучше прошлогодних".

Отдельно он остановился на цели устойчивого развития, посвященной активизации механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. "Речь идет о действующих на евразийском пространстве эффективных финансовых институтах, призванных сгладить различие в уровнях экономического развития между странами-членами и их регионами, создать базу для дальнейшего устойчивого роста. К ним, в частности, относятся Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития, - сказал Сергей Лавров. - Одновременно отмечаем, что для повышения выгоды от процесса регионализации и достижения наибольшего эффекта важно, чтобы интеграционные объединения развивали связи с другими экономическими блоками, также стремящимися к повышению благосостояния населения, переходу на рельсы устойчивого развития".

В этой связи российская сторона приветствует развивающееся сотрудничество между Евразийским экономическим союзом и Андским сообществом, АСЕАН, МЕРКОСУР, Тихоокеанским альянсом, Африканским союзом, другими интеграционными объединениями.

"Институционализация связей ЕАЭС со странами и объединениями евразийского континента является одним из элементов продвижения выдвинутой в 2015 году президентом России Владимиром Путиным инициативы большого евразийского партнерства, который предусматривает формирование широкого общеконтинентального интеграционного контура, сопрягающего национальные и региональные стратегии развития на евразийском континенте в целях построения единого пространства сотрудничества и доверия на основе принципов равенства, взаимоуважения и учета национальных особенностей и интересов друг друга", - отметил министр.

"В активе ЕАЭС шесть крупных международных торговых договоров - с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией, два с Китаем. Прорабатываются аналогичные договоренности с Египтом и Израилем. Готовится запуск переговоров с Индией. Обсуждается возможность запуска новых переговорных треков с перспективными торговыми партнерами. Налажено сотрудничество по линии Евразийской экономической комиссии с рядом других евразийских стран, интеграционных объединений, в частности с Исполнительным комитетом СНГ и секретариатом АСЕАН, - рассказал он. - Осуществляются также по большей части технические контакты между Евразийской экономической комиссией и Европейской комиссией. ЕАЭС готов к приданию этим пока техническим контактам более системного и содержательного характера".-0-

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