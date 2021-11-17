Эйсмонт: на переговорах Лукашенко с Меркель санкции и "признание" не обсуждались

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко не обсуждал с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель санкции и "признание", это было бы ниже его достоинства, заявила РИА Новости пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Александр Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его Президентом и отмену санкций. Якобы это условие белорусский Президент озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник.

"Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко Президентом страны, такого вопроса не существует", - сказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, заявление главы МИД Эстонии "означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат".

"Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.-0-