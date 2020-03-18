ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 марта 2020
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:09 Посольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш Общество
17:55 ЕК предлагает новые политические цели "Восточного партнерства" на период после 2020 года Политика
17:42 Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме: все запланированные спектакли состоятся Культура
17:39 В Хойниках планируют построить бассейн Регионы
17:37 Реализация инвестпроектов, поддержка частного бизнеса - Турчин поставил задачи перед новым главой Минского района Регионы
17:18 Иран считает перспективным сотрудничество с Беларусью как членом ЕАЭС - посол Политика
17:14 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в США В мире
17:08 Нацбанк примет меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора Экономика
17:03 Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 марта прямые телефонные линии Общество
16:57 В "Брузгах" и "Берестовице" начали модернизацию локально-вычислительных сетей Регионы
16:48 Правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медтоваров Экономика
16:42 Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений доктрины продбезопасности Экономика
16:41 Суд в Бресте огласил приговор бывшему бригадиру завода КПД за хищения Происшествия
16:29 "Евровидение" отменили из-за коронавируса Культура
16:26 В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К Культура
16:15 Менеджер турагентства в Могилеве обманывала клиентов Происшествия
16:12 Вынесен приговор водителю, сбившему велосипедиста в Столбцовском районе Происшествия
16:04 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Болгарии из-за птичьего гриппа Экономика
15:42 Четыре кандидата прошли во второй этап конкурса на вакансию главного тренера Беларуси по плаванию Спорт
15:38 Производство дыхательных масок открыто в индустриальном парке "Великий камень" Экономика
15:34 Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей Общество
15:31 Около 1,5 тыс. устройств в Беларуси заражены вирусом типа Mirai Технологии
15:27 Посевная кампания в Брестской области идет высокими темпами Регионы
15:25 Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа Общество
15:24 Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" начнется 21 марта Культура
15:10 Встреча с поэтом Виктором Шнипом пройдет 20 марта в Минске Культура
15:10 В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией Общество
15:09 Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечили более 1 тыс. пациентов Общество
15:08 Рысь спровоцировала ДТП в Речицком районе Происшествия
14:52 Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток Общество
Все новости
Все новости
Политика
18 марта 2020, 17:55

ЕК предлагает новые политические цели "Восточного партнерства" на период после 2020 года

Фото AP Photo
Фото AP Photo

18 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Европейская комиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выдвинули предложения о долгосрочных политических целях "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в представительстве ЕС в Минске.

Предложения направлены на расширение торговли, укрепление связей и углубление экономической интеграции с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, укрепление демократических институтов, верховенство закона, устойчивость окружающей среды и климата, поддержку цифровой трансформации и содействие справедливому и инклюзивному обществу.

Высокий представитель - вице-президент Джозеп Боррелл сказал: "Сила наших соседей - это также сила Европейского союза. "Восточное партнерство" остается важнейшим элементом внешней политики ЕС. Наши предложения еще больше укрепят наши шесть стран-партнеров, отражая приоритеты и задачи, которые мы разделяем, сохраняя при этом акцент на достижении ощутимых, позитивных результатов для всех граждан".

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели отметил: "Мы посылаем очень четкий сигнал нашим восточным партнерам: мы поможем вам построить сильную экономику и создать рост, рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и укрепляя связь в таких ключевых секторах, как транспорт, энергетика и окружающая среда. Мы будем тесно сотрудничать в решении сегодняшних глобальных проблем, включая продолжающуюся пандемию COVID-19".

"Основываясь на достижениях партнерства за первые 10 лет, предложение описывает, как ЕС будет работать вместе со странами-партнерами над решением общих проблем и укреплением их устойчивости в свете сегодняшних вызовов в качестве важнейшей политической цели после 2020 года. При этом будет продолжена работа между ЕС и партнерами по новым политическим приоритетам, направленным на поддержку экологической трансформации, цифровой трансформации и достижение экономических результатов, которые работают для всех, в частности, расширение возможностей трудоустройства для молодежи и содействие гендерному равенству", - отметили в представительстве ЕС.

Новые политические цели были сформулированы в результате структурированных консультаций по будущему "Восточного партнерства", проведенных в 2019 году с широким и инклюзивным участием государств-членов, стран-партнеров, организаций гражданского общества, ученых, деловых кругов и финансовых институтов. В целом существует широкий консенсус в отношении того, что нынешняя структура политики "Восточного партнерства" является прочной и приносит ощутимые выгоды для людей.

"Комиссия и Европейская служба внешних действий ожидают, что государства-члены и страны-партнеры одобрят это предложение в связи с саммитом "Восточного партнерства" в июне 2020 года, который даст мандат на разработку нового набора ощутимых результатов на основе нынешних 20 результатов на 2020 год", - говорится в сообщении.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Еврокомиссия Евросоюз ЕС
Новости рубрики Политика
Фото посольства Ирана в Беларуси Иран считает перспективным сотрудничество с Беларусью как членом ЕАЭС - посол
НАТО преклонило колени перед коронавирусом - аналитик БИСИ
Фото из архива Аналитики рассказали, с чего начался нефтяной кризис
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович: число участников Евразийского межправсовета в Минске будет оптимизировано из-за коронавируса
Фото из архива Румас и Мишустин обсудили по телефону вопросы взаимного транзита в ситуации с коронавирусом
Фото из архива Макей и Помпео обсудили по телефону тематику энергетической безопасности
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?
Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей
Тищенко: игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности"
Smart-билеты в автотранспорте Могилева
Топ-новости
Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа
Аналитики рассказали, с чего начался нефтяной кризис
Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм
Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!
В Минске появился новый дилерский центр Geely
Иран считает перспективным сотрудничество с Беларусью как членом ЕАЭС - посол
"Евровидение" отменили из-за коронавируса
Решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось - Госпогранкомитет
В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К
Пресс-конференция о развитии лесного хозяйства Беларуси пройдет в БЕЛТА
Сроки пребывания иностранцев в Беларуси будут продлевать - МВД
Нацбанк примет меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора
Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме: все запланированные спектакли состоятся
До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта
"Белавиа" поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля ограничен въезд в ЕС
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.