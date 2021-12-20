Эксперт: демонизируя Россию и Беларусь, США хотят поднять свой политический статус

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонизируя Россию и Беларусь, США хотят поднять свой политический статус. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, сообщает БЕЛТА.

По его словам, американская и европейская пропаганда ведет неприкрытую кампанию по демонизации Беларуси и России. При этом отчетливо видно, что опасность придумана и раздута.

"Я против того, чтобы мы вслед за американскими и европейскими СМИ начинали эту кампанию раскрутки: "завтра война, завтра в поход". У них свои интересы, мы понимаем, какие - раскрутить, что Россия вот-вот на них нападет. Джо Байден встретится с Путиным и ликвидирует опасность войны. Вот какой у них великий президент. Но мы зачем в этой кампании должны участвовать? Совершенно ясно, что эта опасность была раздута. Она явно была придумана. И, в конце концов, против концентрации войск, которыми больше развлекаются, и у России, и у Беларуси есть сильные средства", - сказал Владимир Жарихин.

По его словам, сегодня следует бороться с реальной опасностью, а не выдуманной. И эта опасность - COVID-19. "Надеюсь, что мы с этим справимся", - отметил замдиректора института.-0-