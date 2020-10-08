Эксперт: с каждым новым правительством, приходящим к власти на плечах толпы, жизнь народа ухудшается

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С каждым новым правительством, приходящим к власти на плечах толпы, жизнь народа становится хуже. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился директор аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, комментируя события в Кыргызстане.

"Любая власть, сменяемая улицей и толпой, в последующем точно так же зависит от улицы и толпы. И менять ее точно так же будут толпа и улица, а не какие-либо законные механизмы. Уже все сбились со счета, сколько раз подобное происходило в Кыргызстане, - но самое главное, что лучше-то не становится от подобных замен одних действующих лиц на другие. Закон толпы неумолим: мы тебя привели - мы тебя и уберем, все остальное становится вторичным. А жизнь простого населения, социальные аспекты государства при этом вообще не принимаются во внимание", - считает аналитик.

По его словам, до сегодняшнего лета мы смотрели на подобные события в уверенности, что они не про нас и нас не касаются. Но оказалось, что все это близко. "И как показывает практика, с каждым новым правительством, приходящим к власти на плечах толпы, жизнь народа становится хуже. Это показывают и соцопросы в Украине и в других странах. Страна, правительство которой формируется на майдане, к сожалению, всегда катится в пропасть. И об интересах простых людей при этом даже не принято говорить. Ведь власть пришла, по сути, на штыках", - отметил Сергей Мусиенко.-0-