Эксперт: события в Беларуси и Кыргызстане - попытка зажечь дугу нестабильности в Евразии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Беларуси и Кыргызстане - попытка внешних сил зажечь дугу нестабильности в Евразии. Об этом написал в своем Telegram-канале научный сотрудник Института философии НАН Беларуси политолог Алексей Дзермант.

По его мнению, отличие белорусской и кыргызской ситуации существенное. "В Беларуси имеем мятеж новой буржуазии, городского креативного класса вкупе с мощным внешним влиянием. В Кыргызстане - межэлитную борьбу и разборку кланов, часть которых чувствует себя несправедливо обделенными, обиженными в результате расправы над бывшим президентом Атамбаевым. В Беларуси государство оказалось очень устойчивым, даже несмотря на серьезнейшую гибридную атаку, от которой многие другие уже давно сложились бы. В Кыргызстане государство довольно слабое, относительно небольшое число митингующих смогло разогнать силовиков и захватить административные здания. Ситуации разные, участие внешнего фактора тоже, но в итоге все это должно зажечь дугу нестабильности в Евразии. Просто где-то используются внутренние слабости и расколы, а где-то необходимо сильное внешнее воздействие", - рассуждает аналитик.

Алексей Дзермант считает, что ситуация обострилась накануне выборов в США. "Возможно, тамошние элиты хотят поджечь Евразию для того, чтобы самим быстрее и с меньшими потерями пережить свой пожар, который тоже весьма вероятен. Кто быстрее и лучше с этим справится, тот и будет лидером будущего мира. Это значит, что нам нужно изо всех сил держаться. Прежде всего в России, Беларуси, Казахстане, помогать нашим союзникам. На кону очень многое: если сорвемся, пожалуй, это похоронит наши шансы на будущее. Нужно держать строй, держаться государства, нейтрализовать внутренних врагов и агентов влияния. Очень ответственное время. Время, определяющее нашу судьбу", - подытожил политолог. -0-