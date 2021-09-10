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10 сентября 2021, 11:04

Эксперты о переговорах Лукашенко и Путина: взаимовыгодные договоренности и лучший ответ на давление Запада

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертное сообщество активно обсуждает итоги семичасовой встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве, на которой были согласованы все 28 союзных программ, а также достигнуты иные важные договоренности в различных сферах двусторонних отношений. БЕЛТА сделала подборку ярких высказываний аналитиков.

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич считает, что согласование союзных программ, договоренности по газу и все остальные важные итоги встречи - это лучший ответ тем, кто все еще надеется, что санкции и давление - те инструменты, которые заставят встать на колени Беларусь или Россию.

"Читаешь про санкции, потом берешь карту мира или глобус и смотришь, что такое Беларусь и Россия вместе. Чиновники Литвы, гляньте глобус! Союз Беларуси и России укрепляет государственность и суверенитет и России, и Беларуси! Делает нас сильнее, - эмоционально отметил парламентарий. - Однополярный мир рухнул. Он начал рушиться еще в Сирии, потом - Афганистан. Ну, а Беларусь - это крах политики Запада по насильственному изменению политической системы в Европе. Не получилось и не получится! Геополитическая реальность совсем другая. Поэтому санкции и давление ни к чему не приведут ни в России, ни в Беларуси. И переговоры будут, и договариваться будут с нами".

Олег Гайдукевич уверен, что путь у нас один - быть сильными, развивать экономику, модернизировать политическую систему, защищать национальные интересы. "А вчерашние переговоры и договоренности - безусловно, большой шаг вперед, шаг, который сделает сильнее и наш союз, и наши государства", - заявил он.

Политолог Петр Петровский обратил внимание на то, что вчера в Москве были озвучены принципы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

"Москвой принят долго продвигавшийся Минском ступенчатый подход "вначале социально-экономический базис, а после политическая надстройка". Напомню, ранее российская сторона настаивала на пакетной интеграции во всех сферах. Именно это заявлял Дмитрий Медведев в декабре 2018 года на союзном Совмине. При этом белорусская сторона согласилась с российской в использовании фундаментально-методологического подхода, затрагивающего сами основы. До этого Минск предлагал точечные, директивные формы решений возникающих проблем, - отметил аналитик. - Задачей №1 выступает формирование единой макроэкономической политики, основанной на единых для двух стран принципах. Отсюда предлагается и единая денежно-кредитная, финансовая, социальная, трудовая, налоговая политики. Последняя наиболее интересна, та как от ее интеграции в свое время отказались даже страны ЕС. Анонсированная Путиным формула интеграции говорит, что стороны согласны унифицировать только косвенные налоги. Интеграция прямых налогов оказалась затруднительной, что и неудивительно. Ведь структура экономик, системы управления и распределения сборов внутри двух стран несопоставимы. Отдельной строчкой стоит анонсированное создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии".

Петр Петровский считает, что общая структура программ, стратегия и объявленные сроки их выполнения (до начала 2024 года) говорят, что для России они играют роль полигона и одной из ступеней для переговоров в ЕАЭС по созданию единых рынков нефти, газа, электроэнергии, транспорта, финансов.

"Реализация 28 программ в рамках Союзного государства усилит позиции Москвы по продвижению этой схемы в рамках всего ЕАЭС. В Кремле понимают, что если таким сложным переговорщиком оказался Минск, то Бишкек, Ереван, Нур-Султан вместе взятые будут еще сложнее. Вывод белорусского кейса из ЕАЭС в двухсторонний формат и обкатка на нем программ дает надежду Москве, что остальных членов ЕАЭС будет легче склонить на подписание договора на своих условиях. Хотя Нур-Султан имеет собственную энергетическую подушку и будет иметь в рамках ЕАЭС еще больше собственных условий нежели Минск. Так что ждем 2024 года", - подчеркнул политолог.

Политолог Алексей Дзермант по итогам встречи президентов подчеркнул, что интеграции двух стран дан мощный импульс.

"Отличные новости из Москвы. Союзная интеграция получила серьезный импульс. Попытка свергнуть власть в Минске со стороны Запада предсказуемо привела к еще более тесному сближению Беларуси и России. Европейский союз хорошо отфутболили по теме мигрантов. И совершенно очевидно, кого в Кремле считают настоящим сувереном в Беларуси. Лукашенко. А почему считают? Потому что не дрогнул и полностью контролирует ситуацию в стране, - убежден эксперт. - Вчера Путин заметил, что белорусы - сложные переговорщики. Думаю, с этим согласятся все, кто с белорусами работал. Всякие уловки, хитрики, давление здесь не работают. Но если честно договариваемся, то тогда дело пойдет. У России есть свои национальные интересы, у Беларуси свои. Создание союза - это путь согласования этих интересов, поиска компромисса и осознание интереса союзного. И у нас это получается". -0-

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