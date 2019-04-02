Ермошина отмечает активность избирателей на президентских выборах в Украине

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина отметила активность избирателей на президентских выборах в Украине. Об этом она сообщила, отвечая на вопросы журналистов об итогах своего участия в наблюдении за избирательной кампанией, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Центризбиркома отметила, что в целом у нее остались позитивные впечатления от участия в наблюдении за выборами Президента Украины. "Выборы проходили хорошо, спокойно, организованно. Избиратели шли на участки действительно очень активно", - сказала она.

Сам избирательный процесс в Украине Лидия Ермошина охарактеризовала как сложный. Штат украинской Центральной комиссии велик, в его аппарате работают около 170 человек. "Там и 700 не хватит при тех сложностях, которые существуют в законодательстве для организации выборов. С учетом условий, которые поставлены перед организаторами, сомневаться в чистоте выборов не приходится", - считает председатель белорусского Центризбиркома.

Как сообщалось, первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта. После обработки 97,75% протоколов лидирует Владимир Зеленский, у которого 30,26% голосов. У действующего президента Украины Петра Порошенко почти в два раза меньше - 15,92%. На третьей позиции Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,38% участников первого тура выборов. По данным ЦИК, в первом туре, состоявшемся 31 марта, приняли участие почти 18,5 млн человек.

Второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, назначен на 21 апреля.-0-