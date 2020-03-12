ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации визового соглашения с Беларусью

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации соглашений с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сегодня журналистам сообщил глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, передает корреспондент БЕЛТА.

Дирк Шубель рассказал, как идет процесс ратификации соглашений в Европарламенте. Один из комитетов уже завершил работу, в еще нескольких она продолжается. "Надеемся, скоро будем заканчивать процесс ратификации на нашей стороне", - отметил глава представительства ЕС, добавив, что аналогичную процедуру документы должны пройти и в белорусском парламенте.

"Надеюсь, скоро у нас будут эти соглашения", - подчеркнул Дирк Шубель. Эффект от их реализации он оценивает как очень позитивный. Помимо того, что стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро, будет намного легче стать обладателем многократной визы. Некоторые категории граждан смогут получать шенген бесплатно. В представительстве ЕС одобряют введение Польшей нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет для белорусских детей и молодых людей до 25 лет, которые принимают участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями. "Мы приветствуем такие шаги", - сказал Дирк Шубель.

Так же оптимистично он настроен и по поводу соглашения о приоритетах партнерства между Беларусью и ЕС. "Мы почти готовы, надо решить еще несколько вопросов", - проинформировал он. Соглашение, по словам Дирка Шубеля, готово на 95%. "Скоро будем успешно завершать переговоры и подпишем его очень быстро", - уверен глава представительства ЕС.-0-