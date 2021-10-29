Евразийский межправсовет пройдет 18-19 ноября в Ереване

29 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет пройдет 18-19 ноября. Его повестка утверждена сегодня на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщила на брифинге по его итогам официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий ЕАЭС и план мероприятий по повышению обеспеченности государств союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения", - сказала Ия Малкина.

Также в повестке - вопросы о состоянии взаимной торговли между странами ЕАЭС, о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, о работе над соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок и другие.-0-