Федеральный канцлер Австрии 28-29 марта посетит Беларусь

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц 28-29 марта посетит Беларусь. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Планируется, что Себастьян Курц проведет двусторонние переговоры, а также примет участие в открытии памятника австрийским жертвам нацизма в мемориальном комплексе "Тростенец". Монумент под названием "Массив имен" посвящен памяти более 10 тыс. граждан Австрии еврейской национальности, погибших в лагере смерти "Тростенец" в годы Второй мировой войны.

Программой визита предусмотрены переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с высоким австрийским гостем. Запланирована также встреча премьер-министра Сергея Румаса с федеральным канцлером Австрии и членами деловой части делегации.

Предусмотрен ряд других мероприятий, в числе которых памятный концерт-реквием.

Как информирует посольство Австрии в Беларуси, в состав австрийской делегации войдут около 40 человек: представители еврейских общин, родственники погибших в "Тростенце" австрийских евреев, а также представители австрийской экономики.

Также сообщается о ряде сопутствующих мероприятий, которые пройдут в Минске в предстоящие дни. Так, 27 марта состоится показ фильма "Зондергетто", 28 марта с участием представителей австрийской стороны пройдет международный семинар на площадке экспертной инициативы "Минский диалог", 29 марта - белорусско-австрийский симпозиум историков в БГУ по доработке результатов исследования по Малому Тростенцу.-0-