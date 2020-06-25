Гайдукевич: белорусское общество пытаются расколоть для дестабилизации ситуации в стране

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество пытаются расколоть, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олег Гайдукевич отметил, что общественным мнением в Беларуси пытаются манипулировать, нагнетая обстановку в стране. Он назвал это одним из элементов сценария, по которому в ряде государств неоднократно пытались совершить "цветную революцию". По словам депутата, технологии используются одни и те же - дискредитация власти, оскорбления, запугивание несогласных. "При этом пытаются навязать только одну, "правильную" точку зрения, иметь альтернативную якобы плохо. На такого человека сразу накидываются, причем не только реальные люди, но и целые фабрики ботов, - констатировал парламентарий. - Тот, кто за этим стоит, пытается расколоть белорусов, поставить их друг против друга, заставить друг друга ненавидеть".

Депутат предостерег от углубления раскола: все это делается для того, чтобы конфликт выплеснулся на улицы, чтобы судьба страны решалась там. Допустить такого развития событий нельзя. При этом Олег Гайдукевич подчеркнул, что надо четко разделять людей, которых просто используют, от тех, кто сознательно дестабилизирует ситуацию в стране. Он убежден, что выстоять в информационной войне общество сможет только объединившись. "Мы должны на этих выборах консолидироваться, сохранить свою страну", - сказал депутат.-0-