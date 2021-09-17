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17 сентября 2021, 13:32

Гайдукевич: Запад оценивает выборы в Беларуси и России по одним заранее приготовленным лекалам

Олег Гайдукевич. Фото из архива
Олег Гайдукевич. Фото из архива

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад оценивает выборы в Беларуси и России по одним заранее приготовленным лекалам. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Олег Гайдукевич, который осуществляет мониторинг выборов в Госдуму России в составе группы наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня очевидно, насколько схожа ситуация с выборами и в Беларуси, и в России. Например, вылетая сюда, я с юмором посмотрел на уже почти готовую резолюцию наших европейских коллег, особенно в Европарламенте, которые, не побывав даже в Москве или любом регионе России, не посмотрев на эти выборы, делают уже вывод о том, что эти выборы недемократичные. Настолько это смешно и настолько одинаковые способы их работы в Беларуси и в России, что это видно невооруженным взглядом", - сказал Олег Гайдукевич.

По мнению парламентария, позиция западных стран в отношении Беларуси и России вряд ли претерпит изменения. "Мне кажется, что мы должны понимать: в ближайшие годы ничего не изменится. И мы выборы должны проводить для своих народов. Поэтому мой первый вывод, что Россия сейчас проводит выборы не для кого-то - понравится кому-то или не понравится, а для своих граждан, чтобы они могли решить, как Россия будет развиваться дальше", - подчеркнул он.

Олег Гайдукевич отметил, что группа белорусских парламентариев, находясь сейчас в России, не только наблюдают за ходом голосования. "Меня как депутата, как лидера партии, политика интересует российский опыт проведения избирательной кампании, - пояснил он. - Безусловно, мы всегда должны брать друг у друга что-то лучшее. И несмотря на то, что сегодня идет только первый день голосования, определенные выводы можно сделать. Действительно, российское законодательство шагнуло вперед в плане демократизации и в плане развития гражданского общества. Видна заинтересованность людей и видна четкая организация выборов и слаженная работа".

Координатором группы наблюдателей от Парламентского собрания является председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков. В состав делегации также вошли заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова и член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Андрей Шишкин.

Белорусские наблюдатели посещают избирательные участки в Москве, где осуществляют наблюдение за ходом голосования. Помимо этого, они проводят встречи с руководством фракций политических партий в Государственной думе, Центральной избирательной комиссии России, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко.

Нынешние выборы в России впервые проводятся не в один день, а в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.-0-

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