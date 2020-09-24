Гаспарян: у протестующих в Беларуси нет самого главного - единения в политических целях

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У протестующих в Беларуси нет самого главного - единения в политических целях. Такое мнение высказал известный российский журналист, блогер, историк и писатель Армен Гаспарян в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Комментируя протестные акции в Беларуси, Армен Гаспарян выразил уверенность, что они краткосрочны. "Дело даже не в том, что нет как таковой ярко выраженной политической составляющей, вокруг которой могли бы что-то обсуждать. Нет самого главного - того самого единения, о котором координационный совет уже проел всю плешь", - пояснил он.

По его словам, протестующие придерживаются разных взглядов: одни, например, за Союзное государство, другие - против. "Исходя из того, что я слышал из уст очаровательных минских женщин, я понимал, что многие просто демонстративно запутались в том, ради чего они вышли и что на самом деле хотят. Так бывает", - отметил историк.

В то же время он заявил: участие в протестных акциях во многом даже стало модно. "Ты опубликуешь селфи, десять сториз, и кто-нибудь лайкнет, глядишь - тебя покажут по телевизору. Это технология сама по себе, - добавил российский писатель. - Это не революция, не политика, это балаган. Причем та роль, которая отведена женщинам, это самое постыдное, что может быть в этом балагане. Они пешки в чужой игре".-0-