Генсек ШОС поддерживает инициативу Беларуси по созданию общей IT-экосистемы

1 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом поддержал инициативу белорусской стороны по созданию IT-экосистемы ШОС, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Норов и Сергей Румас

"Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ШОС предложил создать общую IT-экосистему организации, которая бы объединила все, что связано с цифровой экономикой, искусственным интеллектом, интернетом вещей. Поэтому были бы рады, если бы выдвинутая Беларусью инициатива оформилась в какой-то концепции", - сказал Владимир Норов.

Во время встречи

Генсек ШОС подчеркнул, что у Беларуси уже есть конкретный результат в IT-сфере и экспортные успехи, поэтому страна могла бы инициировать проведение совместных тематических мероприятий, конференций, круглых столов.

Сергей Румас

Сергей Румас подчеркнул заинтересованность Беларуси взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества по различным направлениям, в том числе в IT-сфере.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства - наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, которая получила этот статус в 2015 году.-0-

Президент Узбекистана: реализация договоренностей с Беларусью даст серьезный результат "Все вопросы решаются с пониманием друг друга. Так что думаю, результат будет очень серьезный", - отметил Шавкат Мирзиёев. Этому способствует и подписанная сторонами дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества.