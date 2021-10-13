Гигин: мы не должны стремиться к западной модели демократии, у Беларуси своя модель народовластия

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не должна стремиться к западной модели демократии, у страны своя модель народовластия. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны отказаться от этого "обезьянничества" - постоянного копирования политических институтов, процессов Запада. Мы должны сказать, что их модель западной демократии - это не то, к чему мы стремимся", - считает Вадим Гигин.

Он подчеркнул, что белорусские чиновники раньше постоянно оправдывались даже перед представителями Европейского союза невысокого ранга, приезжавшими в Беларусь учить ее жизни, мол, "мы еще молодая демократия, мы стремимся, дайте 10-20 лет". "Как вы себя ведете? Надо сказать: "Не твое дело. Это наша страна, мы ее развиваем. У нас своя модель народовластия". Вот когда мы начнем так разговаривать, и послы (западные дипломаты. - Прим. БЕЛТА) себя будут по-другому вести", - убежден Вадим Гигин.

Его позицию поддержал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич: "Мы 30 лет постоянно оправдывались. Постоянно ценностно смотрели туда".-0-