Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии посетит Минск и откроет здесь посольство

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит в Беларусь члена Федерального совета, главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса состоится 12-13 февраля. Это первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Запланированы переговоры с министром иностранных дел Беларуси, участие в торжественной церемонии открытия посольства Швейцарии в Беларуси.

"Иньяцио Кассиса будет сопровождать первый заместитель председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижней палаты парламента) Андреас Эби, который с 2017 года является сопредседателем парламентской группы дружбы Швейцария - Беларусь. В состав делегации также войдут бывшие парламентарии и сопредседатели парламентской группы дружбы Маргарет Кинер Неллен и Филиппо Ломбарди", - уточнили в МИД.

Планируется также встреча заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания с парламентской частью делегации Швейцарии.-0-