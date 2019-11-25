Глава МИД Финляндии о встрече с Лукашенко: состоялся очень честный и открытый разговор

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто после совместной с главой МИД Швеции Анн Линде встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко поделился с журналистами подробностями состоявшейся беседы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это моя первая встреча с Президентом Беларуси. Состоялся очень честный и открытый разговор. Мы обсуждали не только наши двусторонние отношения, но и в целом отношения между Евросоюзом и Беларусью. Обсуждали соглашение об облегчении визового режима, которое нам предстоит подписать, но и другие вопросы, по которым, возможно, мы не всегда соглашаемся", - отметил министр.

Стороны также коснулись роли Беларуси, которую страна играет в мирном процессе в Украине. Примечательно, что встреча прохода именно в том помещении Дворца Независимости, где несколько лет назад заседали лидеры стран "нормандской четверки".

"В целом мы хотели бы наращивать сотрудничество с Беларусью. Мы уже активно сотрудничаем в таких областях, как лесное хозяйство, защита окружающей среды и контакты между нашими народами. Мы надеемся на дальнейшее улучшение этих отношений", - добавил Пекка Хаависто.

В свою очередь Анн Линде сказала, что с главой белорусского государства состоялся очень хороший разговор. "Беларусь для нас близкая страна, и наши отношения очень сильно улучшились за последнее время", - констатировала она.

В то же время министр иностранных дел Швеции отметила, что на повестке дня остаются вопросы, по которым стороны пока не пришли к согласию, но они открыто обсуждались. Обозначенные вопросы, в том числе касаются сферы прав человека и некоторых других тем.

"Мы надеемся и дальше развивать конструктивные отношения с Беларусью. Тем более, что мы действительно ценим ту роль, которую страна сыграла в урегулировании ситуации в Украине. Мы хотели бы подчеркнуть, что мы пришли к единой точке зрения, что каждое государство имеет право делать свой собственный выбор, к какому союзу присоединяться или не присоединяться, и какую политику безопасности выбрать для себя. И в этом наши мнения оказались едины", - резюмировала министр.-0-

Беларусь и Финляндия имеют действительно хорошие и прагматичные отношения - Пекка Хаависто "Важно говорить об отношениях между Финляндией и Беларусью, потому что это действительно хорошие, прагматичные отношения", - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Швеции важно открыть весь потенциал сотрудничества с Беларусью - Линде Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.