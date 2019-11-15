Глава миссии ШОС: наблюдать за выборами в парламент Беларуси для нас высокая честь и ответственность

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Наблюдать за выборами в парламент Беларуси - высокая честь и ответственность, заявил сегодня на встрече в Брестской областной избирательной комиссии заместитель генерального секретаря ШОС, глава миссии наблюдателей Се Сяоюн, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем Беларусь как очень важного партнера нашей организации. В этой связи наблюдение за ходом выборов в белорусский парламент для нас высокая честь и ответственность. Нас здесь встретили радушно и создали необходимые условия для выполнения цели миссии", - сказал Се Сяоюн.

Краткосрочная миссия международных наблюдателей от ШОС начала работу 13 ноября в Минске. В состав миссии входят 17 человек - представители органов законодательной, исполнительной власти, избирательной системы государств - членов организации. Брестская область стала первым регионом, куда направилась группа из семи членов миссии. В их планах - посещение избирательных участков в областном центре и районах.

Миссия ШОС в третий раз участвует в качестве наблюдателей за выборами в Беларуси. "За все время наша организация сформировала 48 миссий наблюдателей в самых разных странах. Таким образом, наша миссия в Беларуси по счету уже 49-я. Поскольку это направление сотрудничества с нашими партнерами очень важное, механизм постоянно совершенствуется, учитывая передовую международную практику и свой наблюдательный опыт", - отметил глава миссии.

"В первую очередь мы обращаем внимание на социально уязвимые слои населения, людей с ограниченными возможностями - какие для них созданы условия на участках для голосования. Для нас это является показательным - доступность, открытость выборов. Также мы оцениваем охват в информационном пространстве: использование IT-технологий, интернета, создание дополнительных мобильных приложений. Мы живем в ХХI веке, технологии меняются, молодежь активно использует гаджеты, нужно учитывать эту тенденцию", - дополнил ответственный секретарь миссии Данияр Черкеев.

Председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа проинформировал международных наблюдателей о ходе избирательной кампании в регионе. В Брестской области образовано 16 избирательных округов по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва, баллотируются 66 кандидатов. За три дня в досрочном голосовании приняли участие 17,7% избирателей региона. "Кампания идет в обычном, нормальном режиме. Конечно, бывают и споры, и конфликты. Но таких проблем, которые могут поставить под сомнение объективность выборов, их прозрачность, нет", - подчеркнул он.-0-