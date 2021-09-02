Главным вопросом на предстоящей встрече Лукашенко и Путина будет обсуждение 28 союзных программ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным вопросом на предстоящей встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будет обсуждение 28 союзных программ. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обычно в ходе таких встреч обсуждаются все вопросы, начиная от открытия границ в нынешней пандемийной ситуации до вопросов военно-технического сотрудничества. Обсуждается ситуация внутри наших государств и международная обстановка. Но на предстоящей встрече наверняка главным будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены, будут в ближайшие дни доложены президентам Беларуси и России. На этой встрече, я предполагаю, будут приняты соответствующие решения по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих союзных программ", - сказал министр.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне эту тему комментировал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений, - отметил глава государства. - Тогда, реагируя на требования народов, мы с Президентом России приняли решение сделать какие-то шаги".

Президент напомнил, что после этого в правительствах было выработано более 30 так называемых дорожных карт. Они касались развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы, их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил белорусский лидер.

Подписать их на президентском уровне планируется на Высшем госсовете. Его заседание хотят провести в октябре-ноябре. "Если мы договоримся окончательно с Президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров. - Прим. БЕЛТА), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - рассказал Александр Лукашенко.-0-