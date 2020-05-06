Главы МИД Беларуси и Армении обсудили сотрудничество в международных и интеграционных структурах

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Армении Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных образований. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны приветствовали тесное и оперативное сотрудничество Беларуси и Армении по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ, а также наметили дальнейшие шаги по активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран", - проинформировали в МИД.-0-