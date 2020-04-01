Главы МИД Беларуси и ОАЭ договорились о встрече в ближайшее возможное время

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее возможное время. Этот вопрос они обсудили во время телефонного разговора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Владимир Макей и Анвар Гаргаш договорились о дальнейшем поддержании рабочих контактов и проведении двусторонней встречи в ближайшее возможное время", - рассказали в МИД.

Стороны обменялись мнениями о развитии глобальной ситуации, связанной с пандемией COVID-19, обсудили предпринимаемые в обоих государствах меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласились с необходимостью координации усилий всего мирового сообщества для эффективного противостояния этому вызову.

Главы внешнеполитических ведомств также кратко остановились на вопросах двустороннего сотрудничества и обсудили торгово-экономическую проблематику.-0-