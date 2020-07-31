Главы МИД Беларуси и Польши обсудили предложения по реализации региональных инициатив

31 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 31 июля провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Беседа состоялась по инициативе польской стороны. Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-польского сотрудничества, белорусские и польские предложения по реализации ряда региональных инициатив", - рассказали в пресс-службе.

Владимир Макей проинформировал польского коллегу о ходе подготовки к выборам Президента Беларуси.-0-