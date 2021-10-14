Главы МИД СНГ озабочены постоянно расширяющейся практикой санкционного прессинга извне

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ озабочены постоянно расширяющейся практикой санкционного прессинга извне. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы последовательно отмечаем важность сплоченности и взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ", - сказал Владимир Макей.

По его словам, во время заседания министры иностранных дел обстоятельно обменялись мнениями по актуальной международной проблематике и вопросам углубления сотрудничества на пространстве Содружества. Подробно была обсуждена и ситуация вблизи внешних границ, при этом особое внимание было уделено обстановке в Центральной Азии.

"Белорусская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость извлечения уроков из тех событий, которые имели место не только в нашей стране, но и других государствах региона, в том числе на постсоветском пространстве", - отметил министр.-0-

Фото Павла Орловского