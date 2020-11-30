Головченко и Мишустин обсудили экономику и антиковидные меры

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил в телефонном разговоре с председателем правительства России Михаилом Мишустиным торгово-экономические отношения Беларуси и РФ и антиковидные меры, принимаемые в странах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"Главы правительств подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.
Стороны затронули текущую эпидемиологическую ситуацию, обменялись мнениями о мерах, которые принимаются в двух странах для предотвращения распространения COVID-19.
Премьер-министры также обсудили график предстоящих контактов на правительственном уровне и повестку заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 4 декабря в формате видеоконференции.-0-
Головченко и Мишустин обсудили приоритеты экономического сотрудничества Беларуси и РФ