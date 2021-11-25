Головченко: назрела необходимость подготовки договора о сотрудничестве между ШОС и ОДКБ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назрела необходимость подготовки договора о сотрудничестве и взаимопонимании между Шанхайской организацией сотрудничества и ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди приоритетных для Беларуси направлений сотрудничества с ШОС - обеспечение мира и стабильности в регионе, а также безопасности граждан. "К сожалению, принципы и договоренности в области международной безопасности, которые выстраивались десятилетиями, бесцеремонно попираются рядом государств в угоду собственным интересам. Афганистан стал ярчайшим примером провальной политики силовых методов навязывания странам чуждой модели развития и опасных последствий в виде растущих рисков распространения терроризма, всплеска наркотрафика, гуманитарного кризиса. Политический и экономический потенциал стран ШОС может сыграть важную роль в достижении внутреннего мира и согласия в Афганистане, восстановлении его экономики", - сказал Роман Головченко.

Он также подчеркнул, что повышается роль ШОС в минимизации угроз и обеспечении безопасности в регионе в целом. "Беларусь, будучи государством - наблюдателем при ШОС и полноправным членом ОДКБ, считает, что назрела необходимость подготовки полноформатного договора о сотрудничестве и взаимопонимании между ШОС и ОДКБ. Такой документ позволил бы вывести региональное сотрудничество на новый уровень для борьбы с вызовами и угрозами в сфере безопасности, а также существенно повысить международное влияние двух наших организаций", - считает премьер-министр.

Роман Головченко поздравил участников заседания с 20-летием образования ШОС. "История ШОС и нынешний этап ее развития убедительно демонстрируют огромный созидательный потенциал организации для дальнейшего укрепления атмосферы доверия и политического диалога стран с различными историческими судьбами, менталитетом и культурными ценностями для продвижения совместных экономических и гуманитарных проектов, новых систем кооперации, остро востребованных в современных условиях и выгодных для всех государств семьи ШОС. Нацеленность организации в будущее наглядно подтвердило юбилейное заседание Совета глав государств ШОС, состоявшееся в сентябре этого года под председательством Таджикистана. Беларусь приветствует принятые на этом заседании документы и готова активно подключаться к их реализации", - заявил он.

Премьер-министр также констатировал неизменность приоритетов Беларуси в ШОС. Это конструктивное взаимодействие с партнерами по укреплению региональной безопасности, развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей. Беларусь также заинтересована в более насыщенном участии в крупных проектах и программах в рамках организации.-0-

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