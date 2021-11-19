19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации на белорусско-польской границе. Об этом он сообщил журналистам по итогам прошедшего в Ереване заседания Евразийского межправсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я достаточно подробно проинформировал коллег о ситуации на белорусско-польской границе. Вопрос достаточно живой. Вызывает большой интерес. И к сожалению, он по-разному трактуется с разных сторон границы", - сказал он.

Роман Головченко отметил, что руководителям правительств ЕАЭС доведена подробная информация о принимаемых Беларусью мерах по обеспечению комфортных условий для мигрантов на границе. "Главное не допустить гуманитарной катастрофы. Западные партнеры много говорят об этом, но мало делают или ничего не делают. Позиция Беларуси была с пониманием воспринята", - подчеркнул премьер-министр.-0-