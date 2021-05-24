Головченко в телефонном разговоре с Мишустиным рассказал о недружественных действиях в отношении Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.

"Глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Беларуси и России в области внешней политики проинформировал российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси. В данном контексте особенно выделяются латвийские должностные лица, совершившие неприемлемый поступок в отношении Государственного флага Беларуси, противоречащий всем нормам межгосударственных отношений. В связи с этим белорусская сторона приняла адекватные меры реагирования", - рассказали в пресс-службе.

В ходе разговора также обсуждался график ближайших контактов на правительственном уровне и ход работы над союзными программами.-0-