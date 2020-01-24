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Политика
24 января 2020, 20:46

Госдепартамент США анонсировал визит Помпео в Беларусь

Майкл Помпео. Фото Reuters
Майкл Помпео. Фото Reuters

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США на своем сайте анонсировал визит в Беларусь 1 февраля государственного секретаря Майкла Помпео, сообщает БЕЛТА.

Поездка Майкла Помпео продлится с 29 января по 4 февраля. Госсекретарь США первоначально отправится в Лондон, а позже в Киев. После посещения Минска запланирован визит в столицу Казахстана Нур-Султан и столицу Узбекистана Ташкент. В Ташкенте Майкл Помпео примет участие в совещании с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщалось, рабочий визит Майкла Помпео в Беларусь планировался на 4 января, но был перенесен на 1 февраля в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавшими событиями. Были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. Стороны намеревались обсудить весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и региональную безопасность.

Госсекретарь США Майкл Помпео совершит визит в Минск 1 февраляГоссекретарь США Майкл Помпео совершит визит в Минск 1 февраля
Рабочий визит в Беларусь Майкла Помпео планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших событий.

Владимир Макей и Майкл Помпео 6 января провели телефонный разговор. Во время беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь. С белорусской стороны была подтверждена готовность принять государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом.-0-

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