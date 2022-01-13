Хренин: Беларусь и впредь будет придерживаться взятых на себя обязательств в ОДКБ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в формате видео-конференц-связи было проведено внеочередное заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе заседания состоялись выступления глав оборонных ведомств государств - членов организации относительно участия национальных воинских контингентов в миротворческой операции, а также обмен мнениями относительно необходимости совершенствования существующих механизмов, регламентирующих порядок проведения подобных мероприятий.

В рамках своего выступления министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул, что белорусская сторона и впредь будет придерживаться принципа выполнения в полном объеме взятых на себя обязательств в формате организации и выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям, в том числе по решению проблемных вопросов, удастся удержать ситуацию под контролем.

По итогам проведения заседания министрами обороны государств - членов ОДКБ в рабочем порядке были согласованы соответствующие документы, предусматривающие вывод воинских контингентов с территории Республики Казахстан.-0-