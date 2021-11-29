Хренин: блок НАТО наращивает наступательный потенциал вооруженных сил вблизи границ Беларуси

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны - члены НАТО наращивают наступательный потенциал вооруженных сил вблизи границ Беларуси. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на совещании по вопросам военной безопасности с участием Президента в центре стратегического управления Министерства обороны, передает корреспондент БЕЛТА.
Министерство обороны постоянно проводит оценку военно-политической обстановки вокруг Беларуси и поиск оптимальных вариантов укрепления военной безопасности страны. "Результаты оценки показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран - членов блока НАТО", - сказал Виктор Хренин.
Министр обратил внимание, что в соседних с Беларусью странах развертываются новые воинские формирования, закупаются современные образцы вооружения. В Польше, например, формируется 18-я механизированная дивизия и бригада территориальной обороны. "Часть из них - в непосредственной близости от нашей государственной границы, - подчеркнул глава Минобороны. - Особую озабоченность вызывают закупки танков "Абрамс", зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами".-0-