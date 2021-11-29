Лукашенко: мы не бряцаем оружием, но если кто-то к нам с ружьем придет, нам есть чем ответить

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не бряцает оружием, но готова ответить в случае, если кто-то придет сюда с мечом или ружьем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в центре стратегического управления Министерства обороны во время совещания по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение (тех, кто создает угрозу для безопасности Беларуси. - Прим. БЕЛТА) у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас: не дай бог у вас будет какой-то формализм, - подчеркнул глава государства. - Мы должны четко понимать, как мы будем действовать".

Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, Президент поручил: "Любую возможность, Роман Александрович, надо использовать для того, чтобы поддержать сейчас армию".

Александр Лукашенко обратил внимание, что на совещании присутствуют также руководители Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Комитета государственной безопасности и других силовых структур. Перед ними белорусский лидер поставил задачу поддерживать готовность в любой момент среагировать на угрозу безопасности страны. "Вы должны прекрасно понимать: мы - люди военные. Не дай бог что случится, мы берем оружие в руки, - отметил белорусский лидер. - В системе Министерства внутренних дел подготовленных ребят не меньше, чем в армии. Поэтому мы должны тренироваться, учиться, готовиться. Не забывайте и о территориальной обороне - это наши хорошие резервы".

По словам Президента, в Беларуси видят, как в Украине проводятся учения под кодовым названием "Полесье", и в этой связи готовятся среагировать в случае необходимости.

"Но еще раз хочу подчеркнуть: мы не бряцаем оружием. Мы хоть и не участники последней страшной войны (речь о современном поколении белорусов, которые не принимали непосредственного участия в Великой Отечественной войне. - Прим. БЕЛТА), но мы понимаем, что такое война. Многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, хоть и не очень богатая страна, но никогда не претендовала на чужие богатства и территории: "Дай бог освоить как надо эту землю".

"Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, - пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко