Инициатива Беларуси "Хельсинки-2" призвана повысить доверие между странами - Воронецкий

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива главы белорусского государства Александра Лукашенко о запуске нового Хельсинкского процесса призвана повысить доверие между странами. Об этом шла речь сегодня на встрече белорусских парламентариев с делегацией Совместной комиссии по обороне правительства и парламента (Риксдага) Швеции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Участники встречи подробно обсудили геополитическую и военно-стратегическую ситуацию в регионе и мире. Особое внимание было уделено подходам Беларуси к вопросам европейской безопасности и роли страны в обеспечении мира и стабильности в регионе и Евразии в целом. Шведская сторона была проинформирована о том, какие Беларусь видит для себя внешние угрозы на фоне геополитического противостояния и возрастающего напряжения между глобальными игроками. В этом контексте председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий особо подчеркнул необходимость нормализации отношений между государствами, в первую очередь теми, что считаются мировыми лидерами.

"По его словам, следует создать такой контекст в международной политике, который вел бы к большему доверию между странами. На это и нацелена миролюбивая белорусская внешняя политика и инициатива Президента Александра Лукашенко о запуске нового политического процесса, подобного Хельсинкскому. На это направлены также усилия Минска по урегулированию кризиса в Украине и другие белорусские инициативы, о которых подробно говорилось во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске", - отметили в пресс-службе.

Внимание шведской стороны было привлечено также к необходимости изменения парадигмы международной политики. Валерий Воронецкий выразил убежденность, что геополитические центры силы, если они действительно заинтересованы в сохранении мира и безопасности, должны уважать суверенитет и независимость малых государств. Вместо попыток оказания влияния и давления в собственных интересах они должны сотрудничать с ними в интересах мира, стабильности и безопасности, добавил он.

Пример Беларуси, находящейся на границе геополитического противостояния и сохранившей при этом добрые партнерские отношения со всеми своими соседями, мог бы рассматриваться в качестве модели для выстраивания новой архитектуры европейской и глобальной безопасности, считает парламентарий. "Несмотря на внешнее давление, попытки разных геополитических игроков втянуть Беларусь в сферу своего влияния, страна сумела отстоять суверенное право на проведение самостоятельной внешней политики", - заметил Валерий Воронецкий.

В свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Сергей Бобриков в беседе со шведской делегацией рассказал о белорусской военной доктрине и подчеркнул ее оборонительный характер. Депутат поинтересовался также концепцией развития военной организации Швеции.

Встреча состоялась по инициативе шведской стороны. В делегацию, которую возглавил председатель Совместной комиссии по обороне, бывший министр обороны Швеции Бьерн фон Сюдов, вошли представители всех политических сил парламента этой страны.

В белорусском парламенте отметили, что разговор проходил в открытой и дружественной атмосфере и способствовал укреплению взаимопонимания и доверия между странами.-0-

Фото Палаты представителей