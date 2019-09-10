Ипатов об эволюции избирательного права и перспективах электронного голосования

Ранее в Беларуси существовали отдельные законы по каждому виду выборов, например, "О выборах Президента Республики Беларусь" 1994 года, "О выборах депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь" 1998 года. Это было не совсем удобно как для избирателей, так и для избиркомов. Поэтому был создан единый акт, регламентирующий вопросы проведения всех видов выборов - Избирательный кодекс. Какие изменения он успел претерпеть за почти 20 лет своего существования, приживутся ли в Беларуси зарубежные электоральные ноу-хау вроде электронного голосования? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов.

- Вадим Дмитриевич, как заместитель председателя ЦИК и одновременно директор НЦЗПИ вы можете взглянуть на избирательное законодательство с разных углов зрения. Как бы вы его оценили как практик и как теоретик - с позиции законотворчества?

- Считаю, что избирательное законодательство у нас представляет слаженную, четко действующую систему. Так, наиболее важные вопросы закреплены в Конституции, где им посвящена целая глава. В 2000 году был принят Избирательный кодекс, который полно и всесторонне регламентирует все аспекты проведения выборов и референдумов.

Конечно, было бы неверно утверждать, что с этого момента наше законодательство окончательно сформировалось. Это живая сфера, которая обязана отражать реалии, складывающиеся в обществе, учитывать мировые тенденции, постоянно совершенствоваться, гибко реагируя на изменяющуюся жизнь. Можно с полной уверенностью сказать, что наше избирательное законодательство этим характеристикам соответствует.

- Напомните о наиболее значимых изменениях, которые претерпел Избирательный кодекс с момента своего принятия?

- Самые существенные поправки вносились в 2010 и 2013 годах. Они были направлены на то, чтобы упростить правила игры для политических сил, желающих участвовать в выборах. Затрагивались все этапы электорального процесса. В частности, для партий и общественных объединений облегчили процедуру выдвижения представителей в избирательные комиссии, отменив требование о наличии первичек на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Корректировке подвергся сам порядок формирования окружных, территориальных, участковых избиркомов. Было установлено, что, как правило, они не менее чем на треть должны состоять из представителей политических партий и других общественных объединений. В Избирательном кодексе закрепили институт члена ЦИК с правом совещательного голоса, а также члена окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей с правом совещательного голоса.

Значительно упростился порядок выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей. Политические партии получили право выдвигать своих кандидатов и при отсутствии на территории соответствующего избирательного округа или административно-территориальной единицы своих оргструктур. Ранее это было обязательно.

Очень важное изменение касалось порядка проверки достоверности подписей в поддержку кандидатов на президентских выборах. Ранее, если обнаруживалась хотя бы одна подпись, собранная на ненадлежащей территории (не в том районе, городе, где образована комиссия, в которую сдан подписной лист), то и все остальные признавались недостоверными. Теперь такие подписи не проверяются и не учитываются на подписном листе, но остальные могут признаваться действительными. Аналогичный порядок введен и при проведении выборов депутатов (как Палаты представителей, так и местных Советов депутатов). Только в данном случае подписи должны быть собраны на территории соответствующего избирательного округа.

В целом Избирательный кодекс претерпел немало корректировок, направленных на совершенствование избирательного процесса. Причем внесению каждого, даже незначительного изменения, всегда предшествует тщательная работа, анализ прошедших избирательных кампаний и выработка на его основе предложений по совершенствованию законодательства. Определенную роль в этой работе играют и международные наблюдатели на выборах. Их отчеты, издаваемые по результатам избирательных кампаний, и рекомендации также тщательно изучаются и часто учитываются.

- Раз уж речь зашла о международном опыте - в ряде стран, в частности в Эстонии, широко распространено электронное голосование. Планируется ли использовать в белорусском избирательном процессе такой инструмент?

- Дело в том, что не все новейшие технологии в настоящее время можно применять в ходе избирательных кампаний. Кроме того, не все из них могут быть восприняты однозначно и получить высокую положительную оценку общества. Такая ситуация наблюдается с электронным голосованием. Да, оно используется в некоторых зарубежных странах, это очень удобно для избирателей. Но тем не менее, считаю, с ним спешить нельзя, так как пока у него есть ряд серьезных недостатков. Например, поскольку у белорусов нет идентификационных карточек, оно не может обеспечить однозначную идентификацию участвующих в голосовании граждан и, соответственно, прозрачность процесса голосования.

Кроме того, и среди европейских государств нет единой позиции по данному вопросу, многие страны неоднозначно относятся к электронному голосованию. Так, достаточно вспомнить решение Федерального Конституционного суда Германии от 3 марта 2009 года, в котором отмечалось, что электронное голосование не отвечает принципам честных и открытых выборов, поскольку не обеспечивает прозрачность процесса подсчета голосов. В преамбуле этого решения говорилось о недопустимости использования этого метода, пока каждый житель страны не будет досконально понимать, что происходит в компьютерах и их программах.

- Периодически в Беларуси возникают дискуссии о необходимости перехода к пропорциональной системе проведения выборов. Что вы думаете по этому поводу?

- Действительно, в Беларуси неоднократно обсуждался вопрос о переходе на пропорциональную избирательную систему, то есть о введении голосования за списки кандидатов, которые выдвигают различные политические силы. Такой переход, безусловно, имеет свои плюсы. Вместе с тем не стоит исключать и преимущества действующей мажоритарной системы. А они в том, что люди голосуют за конкретного кандидата, который представляет большинство, хорошо знает население определенного округа и его проблемы. К примеру, в такой стране, как Великобритания, избирательная система которой не вызывает нареканий ни с чьей стороны, используется мажоритарная избирательная система.

Многие страны проводят выборы по смешанной системе. Это, по сути, совокупность двух систем: пропорциональной и мажоритарной. При этом часть мандатов распределяется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть - по мажоритарной системе (голосование за кандидата).

Лично мое мнение: у нас уже есть предпосылки для перехода к смешанной избирательной системе. Однако этот переход, по сути, относится к вопросам, которые по тем или иным причинам не могут быть реализованы посредством простой корректировки Избирательного кодекса.

Существование же мажоритарной избирательной системы обусловлено наличием в Конституции нормы, предусматривающей возможность отзыва депутата. Такой отзыв невозможен при существовании пропорциональной избирательной системы, когда голосование происходит за списки кандидатов в целом по стране.

- В этом году в Беларуси пройдут очередные парламентские выборы. С какими важными законопроектами предстоит работать новому созыву?

В Беларуси ежегодно утверждается план подготовки законопроектов. Сейчас НЦЗПИ готовит его проект на 2020 год. Предлагается разработка новых законов, в их числе "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", "О саморегулируемых организациях", "О лотерейной деятельности", "О волонтерской деятельности", "О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции".

Кроме того, предусмотрена корректировка положений ряда кодексов, например, Банковского, Налогового, Кодекса о культуре, Кодекса о недрах, кодексов по вопросам административной и уголовной ответственности и других. Сейчас в Палате представителей находится несколько важных законов, которые предстоит рассматривать во втором чтении, требующих очень серьезного подхода. В качестве примера достаточно упомянуть проект закона "О персональных данных".

Все эти законопроекты имеют важное практическое значение, и поэтому от будущего состава парламента, от навыков и способностей, багажа знаний и жизненного опыта депутатов будет многое зависеть в законотворческом процессе.

- Вадим Дмитриевич, что бы вы как заместитель председателя Центральной избирательной комиссии хотели пожелать будущим кандидатам?

- По опыту предыдущих избирательных кампаний могу сказать, что в первую очередь кандидатам необходимо внимательно изучить действующее законодательство. Практика показывает, что многие нарушения в ходе избирательного процесса порождены простой невнимательностью и иногда даже пренебрежением к правовым нормам. Это позволит избежать конфликтов и обеспечить слаженное взаимодействие между кандидатами и избирательными комиссиями.

И второе - нужно хорошо понимать, что работа депутата - не просто набор привилегий и каких-то преимуществ. Прежде всего это ежедневная работа по поддержанию обратной связи с избирателями, регулярные встречи в трудовых коллективах, защита и продвижение интересов своего электората.

В целом отмечу, что, как правило, наши депутаты - это практики, прекрасно образованные, обладающие огромным жизненным опытом, способные принимать качественные законы с учетом проблем, с которыми сталкиваются как простые граждане, так и представители бизнеса. Абсолютно уверен, что и в этот раз в парламент будут избраны самые достойные кандидаты, которые пользуются поддержкой населения и способны оправдать доверие избирателей.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-