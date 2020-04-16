История Великой Отечественной войны не должна быть переписана - Андрейченко

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо сделать все, чтобы история Великой Отечественной войны не была переписана. Об этом сегодня на заседании Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер отметил, что Великая Победа - это не только историческая дата и напоминание о цене, которую заплатил белорусский народ за мир. "День Победы служит предостережением о недопустимости возникновения новой мировой войны, которая может стать для человечества последней. Мы должны сделать все возможное, чтобы история не была переписана, чтобы будущие поколения сохранили мир как наивысшую ценность на земле", - подчеркнул он.

Владимир Андрейченко добавил, что День Победы - самый светлый, радостный и одновременно скорбный праздник. Белорусы свято чтят память о жертвах фашизма, отдают дань уважения мужеству людей, отдавали все, чтобы завоевать Великую Победу, резюмировал спикер.

Как сообщалось, Палата представителей сегодня рассмотрела заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы.-0-