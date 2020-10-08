Как только начинаются революции и госперевороты, страна катится в бездну - политолог

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как только начинаются революции и государственные перевороты, страна катится в бездну. Такое мнение председателя наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных ассоциаций Вадима Боровика публикует газета "СБ. Беларусь сегодня".

Говоря о событиях в Кыргызстане, он отметил, что после первой революции всегда наступает вторая, потом третья. "И в 2005 году там была революция, и в 2010-м. А взгляните, на каком месте по индексу развития человеческого потенциала находится Кыргызстан? 120-е место! А у Беларуси - 50-е, наша страна без всяких революций входит в число стран с очень высоким индексом развития человеческого потенциала. Мы - одна из самых развитых стран на постсоветском пространстве, не имея ни нефти, ни газа. Это говорит о том, что граждане должны думать - когда они занимаются уличными мероприятиями, они сами себя грабят. И при этом у них нет гарантий безопасности, обеспечения прав личности, страна не пользуется инвестиционной привлекательностью", - считает Вадим Боровик.

По его словам, революционный фон в принципе не способствует развитию общества. "30% ВВП Кыргызстана формируется за счет денег, присылаемых мигрантами. Страна, сопоставимая с Беларусью по территории, имеет ВВП в несколько раз ниже, чем наш. Это говорит о том, что Беларусь занимается созидательным трудом и развитием собственной экономики. Но заметьте, как только начинаются революции и государственные перевороты, страна катится в бездну. Нищает население, нивелируются вопросы безопасности - и в целом государство как субъект международного права перестает иметь какое-либо влияние. Можно лишь выразить сожаление по поводу случившегося у наших партнеров по ЕАЭС и ОДКБ. Хотелось бы, чтобы кыргызские граждане наконец взялись за ум и встали на путь созидательного развития, больше не видели на своих улицах ни беспорядков, ни кровопролития. И умели законным, конституционным образом сформировать свои институты власти", - подытожил эксперт.-0-

Шевцов: цветные революции - это прикрытие в борьбе групп влияния и захвате собственности "То, что произошло в Кыргызстане, - это не цветная революция. Будь она таковой, на улицы бы вышли либерально настроенные активисты - и было бы, как везде. Но основными участниками произошедших событий были люди организованные", - отметил директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.